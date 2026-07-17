पंजाब में 2800 नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी 55 लाख कार्डधारकों को मिलेगा लाभ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर स्थित विकास भवन में चयनित राशन डिपो धारकों को लाइसेंस सौंपे। राज्य सरकार के अनुसार, 2,800 नए डिपो से करीब 5.5 लाख राशन कार्डधारकों को लाभ मिलेगा।

पंजाब सरकार ने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार के तहत 2,800 नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को साहिबजादा अजीत सिंह नगर स्थित विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चयनित डिपो धारकों को लाइसेंस सौंपे।

5.5 लाख कार्डधारकों को होगी सुविधा राज्य सरकार के अनुसार, नए राशन डिपो खुलने से करीब 5.5 लाख राशन कार्डधारकों को लाभ मिलेगा। इससे उन लाभार्थियों को विशेष रूप से सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अभी मासिक राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या काम छोड़कर राशन डिपो पर जाना पड़ता है।

नवनियुक्त डिपो धारकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सरकार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे। उन्होंने डिपो धारकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को उसका निर्धारित राशन निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी परेशानी के मिले।

मुख्यमंत्री ने डिपो धारकों से बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि जहां आवश्यक हो, राशन डिपो तक पहुंचने में असमर्थ दिव्यांग लाभार्थियों की सहायता की जानी चाहिए।

राज्य सरकार ने बताया कि 2,800 लाइसेंस साक्षात्कार आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से जारी किए गए हैं। इनमें से 633 लाइसेंस अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों और 199 लाइसेंस अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, 181 लाइसेंस पूर्व सैनिकों, 39 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों, 156 दिव्यांग व्यक्तियों और 17 दंगा प्रभावित परिवारों को दिए गए हैं। सरकार के अनुसार, चयन प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

मान ने कहा कि यह पहल राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के साथ हजारों परिवारों के लिए आजीविका के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने डिपो धारकों से कहा कि राशन डिपो का संचालन आय का साधन होने के साथ लाभार्थियों के प्रति जिम्मेदारी भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य गांवों और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में राशन डिपो स्थापित करना है, ताकि लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री उनके घरों के नजदीक उपलब्ध हो सके।

राज्य की खाद्य वितरण योजनाओं का उल्लेख करते हुए मान ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत पंजाब के करीब 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और राशन किट उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ‘मेरी रसोई’ किट में दालों और मसालों सहित घरेलू उपयोग की विभिन्न खाद्य सामग्री शामिल है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और राशन डिपो संचालकों से वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी पात्र लाभार्थी को उसके निर्धारित राशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाना चाहिए।

नए डिपो के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की अंतिम छोर तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है। योजना की प्रभावशीलता नए डिपो को समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति, नियमित निगरानी और कार्डधारकों के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था पर निर्भर करेगी।