मान ने बताया कि किट में दालें, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल होगा। लाभार्थियों को मोबाइल पर मिला संदेश राशन डिपो पर दिखाकर किट लेनी होगी। मुफ्त गेहूं के लिए ई-केवाईसी पूरी करना जरूरी है।

पंजाब सरकार ने 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अनुसार, ‘नो कैश, नो फरमाइश’ प्रक्रिया से चुने गए परिवारों को हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं और ‘मेरी रसोई’ राशन किट मिलेगी। साथ ही, श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व पर खुरालगढ़ में चार से छह दिसंबर तक कार्यक्रम होंगे। यह आयोजन तीन दिनों तक चलेगा और

मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड लाभार्थियों के घर पहुंचाए जाएंगे, ताकि पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं के लिए सिफारिश न पड़े। विधवा महिलाएं, दिहाड़ी मजदूर, अनुसूचित जाति के परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लाभार्थियों में शामिल हैं। सरकार के मुताबिक, चुने गए परिवारों में चार लाख मजदूर हैं।

राशन वितरण की प्रक्रिया मान ने बताया कि किट में दालें, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल होगा। लाभार्थियों को मोबाइल पर मिला संदेश राशन डिपो पर दिखाकर किट लेनी होगी। मुफ्त गेहूं के लिए ई-केवाईसी पूरी करना जरूरी है।

मान के मुताबिक, केंद्र से पंजाब को आवंटित 1.48 करोड़ राशन कार्डों में से करीब 10 लाख कार्ड कारणों से हटाए गए थे। राज्य सरकार ने प्रभावित पात्र परिवारों को फिर से लाभ देने के लिए नए कार्ड जारी करने का फैसला किया है।

जुलाई 2026 में शुरू अभियान के तहत आवेदन ऑनलाइन और सेवा केंद्रों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों पर लिए गए। सरकार ने एसएमएस सूचना, जिला प्रशासन के घर-घर सत्यापन और स्कोरिंग आधारित चयन को पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा बताया। गलत पता देने वाले करीब 1.25 लाख आवेदकों को विवरण सुधारने का मौका मिलेगा। पहले चरण के मानकों पर खरे नहीं उतरे परिवार प्रतीक्षा सूची में हैं और दूसरे चरण में विचाराधीन होंगे।

खुरालगढ़ में आयोजन मान ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को प्रबंध करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम चार दिसंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के आरंभ से शुरू होगा। प्रदर्शनी, संत सम्मेलन, कथा-कीर्तन, 3डी प्रोजेक्शन और ड्रोन शो होंगे। पांच दिसंबर को नगर कीर्तन और गुरु जी की बाणी पर सम्मेलन होगा। छह दिसंबर को अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद बेगमपुरा समागम होगा।

संत समाज के मार्गदर्शन में वाराणसी, फरीदकोट, बठिंडा और जम्मू से चार शोभा यात्राएं निकलेंगी। वे तीन दिसंबर को खुरालगढ़ पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री ने इनके लिए सुविधाएं और समन्वय सुनिश्चित करने को कहा।