पंजाब की नई औद्योगिक नीति में लचीले प्रोत्साहन, विस्तार इकाइयों को भी लाभ

ई नीति में नए निवेश के साथ मौजूदा उद्योगों के आधुनिकीकरण, सीमावर्ती जिलों के लिए अतिरिक्त लाभ और रोजगार-आधारित प्रोत्साहनों पर जोर

पंजाब सरकार ने 7 मार्च 2026 को चंडीगढ़ में अपनी नई औद्योगिक नीति को राज्य में निवेश आकर्षित करने, मौजूदा उद्योगों के विस्तार को समर्थन देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में पेश किया। सरकार का कहना है कि यह नीति औद्योगिक विकास को नए निवेश तक सीमित नहीं रखती, बल्कि पुराने उद्योगों के आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रखती है।

नीति की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक इसका लचीला प्रोत्साहन ढांचा है। सरकार के अनुसार, निवेशकों को अब अपनी परियोजना की जरूरत के अनुसार प्रोत्साहन चुनने की सुविधा मिलेगी। इसका उद्देश्य यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों और निवेश आकार वाली परियोजनाओं को एक तयशुदा पैकेज में बांधने के बजाय उन्हें अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप विकल्प मिल सकें।

सरकार ने पूंजी निवेश पर प्रत्यक्ष सहायता का भी प्रावधान किया है। राज्य का कहना है कि इससे बड़े औद्योगिक निवेशों की शुरुआती लागत और जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। ऐसे प्रावधान विशेष रूप से उन परियोजनाओं के लिए अहम माने जा रहे हैं, जिनमें भारी प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है।

यह नीति केवल नए उद्योगों तक सीमित नहीं है। सरकार ने कहा है कि पहले से काम कर रही इकाइयां भी यदि अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहें, नई मशीनरी लगाना चाहें या आधुनिकीकरण करना चाहें, तो वे भी प्रोत्साहनों के दायरे में आएंगी। इसका असर लुधियाना, जालंधर, गोबिंदगढ़ और बटाला जैसे औद्योगिक केंद्रों पर पड़ सकता है, जहां बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम उद्योग काम कर रहे हैं।

नीति में रोजगार से जुड़ी सामाजिक समावेशन की शर्तें भी शामिल की गई हैं। सरकार के मुताबिक, महिलाओं, अनुसूचित जाति समुदायों और दिव्यांगजनों को रोजगार देने वाली इकाइयों को अधिक सब्सिडी दी जाएगी। इससे औद्योगिक प्रोत्साहनों को केवल निवेश तक सीमित रखने के बजाय रोजगार की गुणवत्ता और समावेशन से भी जोड़ा गया है।

छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए भी इस नीति में दायरा बढ़ाया गया है। रोजगार सृजन सब्सिडी के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 25 करोड़ रुपये रखी गई है और 50 कर्मचारियों की शर्त तय की गई है। इससे पहले ऐसी योजनाओं का लाभ अपेक्षाकृत बड़े निवेशकों तक सीमित माना जाता था। नई व्यवस्था से अधिक एमएसएमई इकाइयों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध हो सकते हैं।

सीमावर्ती जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और फाजिल्का के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव का प्रावधान भी नीति का अहम हिस्सा है। इन जिलों में अपेक्षाकृत कम औद्योगिक निवेश आने की पृष्ठभूमि में सरकार का मानना है कि अतिरिक्त लाभ से इन इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

नीति का एक और प्रमुख पहलू इसकी लंबी अवधि है। सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहनों की अवधि को 15 वर्ष तक रखने की बात कही है। ऐसे क्षेत्रों में, जहां निवेश वसूली की अवधि लंबी होती है, यह व्यवस्था सेमीकंडक्टर, फार्मा, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे पूंजी-गहन क्षेत्रों को आकर्षित करने में सहायक हो सकती है।

राज्य सरकार का दावा है कि पात्र निवेशकों को उनके फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के 100 प्रतिशत तक प्रोत्साहन मिल सकता है। इसमें जमीन, मशीनरी, भवन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा पर्यावरणीय ढांचे से जुड़े खर्च शामिल किए गए हैं। हालांकि, इन लाभों की वास्तविक सीमा परियोजना की श्रेणी और नीति की शर्तों पर निर्भर करेगी।

यह नीति ऐसे समय आई है जब पंजाब कृषि के साथ-साथ अपने औद्योगिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने इसे रोजगार, निवेश और क्षेत्रीय विकास को एक साथ आगे बढ़ाने वाला ढांचा बताया है। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रस्तावित निवेश कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं, स्वीकृतियां कितनी समयबद्ध होती हैं और उद्योगों को बुनियादी ढांचे का कितना समर्थन मिलता है।