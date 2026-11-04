पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ा, दिसंबर से मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद डीए 53 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2022 में उनकी सरकार के सत्ता संभालने के समय यह 28 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि फैसले से कर्मचारियों को सालाना करीब 3,988 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ होगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया। फैसले से करीब आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए और महंगाई राहत (डीआर) एक नवंबर से लागू होगी और दिसंबर में मिलने वाले वेतन व पेंशन में शामिल होगी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद डीए 53 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2022 में उनकी सरकार के सत्ता संभालने के समय यह 28 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि फैसले से कर्मचारियों को सालाना करीब 3,988 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ होगा।

दो महीने में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी मुख्यमंत्री ने बताया कि सितंबर में डीए में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। अब तीन प्रतिशत और बढ़ाए जाने से दो महीने में कुल 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उनके अनुसार, चालू वित्त वर्ष में इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को 1,813 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। नई दर के बाद डीए 50 से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी और पेंशनर प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। वे लोगों की शिकायतें दूर करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करने में भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने चार साल नौ महीने में सरकारी विभागों में भर्ती अभियान चलाकर 71,777 नौकरियां दी हैं। उनके मुताबिक, सभी भर्तियां बिना रिश्वत और सिफारिश के मेरिट के आधार पर की गईं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को बातचीत से हल करना उनकी प्राथमिकता रही है और सरकार के दरवाजे चर्चा के लिए खुले हैं।

वेतन आयोग के बकाये मुख्यमंत्री ने छठे पंजाब वेतन आयोग से जुड़े बकाये का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आयोग के लाभ एक जनवरी 2016 से मिलने थे, लेकिन इसकी सिफारिशें जुलाई 2021 में लागू की गईं। इसके कारण 30 जून 2021 तक करीब 14,191 करोड़ रुपये के बकाये जमा हो गए थे।

मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार ने इन बकायों के भुगतान के लिए चरणबद्ध योजना बनाई। पेंशनरों के बकाये एक अप्रैल 2025 से जारी किए गए, जबकि सेवारत कर्मचारियों के बकाये का भुगतान एक अप्रैल 2026 से शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि अब तक 4,891 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और बाकी 9,300 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें अक्सर खजाना खाली होने की बात कहती थीं, लेकिन उनकी सरकार ने कर्मचारियों के जायज लाभ देने में इसे बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने कर्मचारियों के योगदान की सराहना की और कहा कि सरकार उनके अधिकारों और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।