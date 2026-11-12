पंजाब में 1,000 और ग्रामीण खेल मैदानों का उद्घाटन

पंजाब सरकार ने योजना के तहत 1,000 ग्रामीण खेल मैदान समर्पित किए; उद्घाटित मैदान अब 1,764 हैं। लक्ष्य 3,100 मैदानों का, जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपये तय हैं। सुविधाओं में ट्रैक, रोशनी, उपकरण और मुफ्त कोचिंग होगी। यही मुख्य मकसद युवाओं को खेलों से जोड़ना, नशे से दूर रखना है।

पंजाब सरकार ने बुधवार को ‘पेंडु खेड़ मैदान’ योजना के तहत 1,000 और ग्रामीण खेल मैदान लोगों को समर्पित किए। इसके साथ ही राज्य में उद्घाटन किए जा चुके मैदानों की संख्या 3,100 के लक्ष्य के मुकाबले 1,764 हो गई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फतेहगढ़ साहिब जिले के अमलोह क्षेत्र के गांव शाहपुर में तीसरे चरण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और नशे से दूर रखना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर गांव में खेल संस्कृति विकसित कर पंजाब को अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का केंद्र बनाना चाहती है।

गांवों में खेल सुविधाओं का विस्तार पहले चरण में चार मई को 255 और दूसरे चरण में 24 अगस्त को 509 मैदान समर्पित किए गए थे। तीसरे चरण के 1,000 मैदानों में फतेहगढ़ साहिब के 93 मैदान भी शामिल हैं। राज्य में 3,100 मैदान विकसित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

मैदानों में चेन-लिंक बाड़, पौधरोपण, फुटलाइट वाले वॉकिंग ट्रैक, अलग शौचालय, उपकरण स्टोर रूम और हाई-मास्ट लाइटें होंगी। बच्चों के लिए खेल क्षेत्र भी बनाए जाएंगे। चुनिंदा मैदानों में छह लेन का 400 मीटर रनिंग ट्रैक बनेगा।

गांवों को फुटबॉल और हॉकी गोलपोस्ट, वॉलीबॉल पोल, नेट, गेंदें और फुटबॉल स्टड मिलेंगे। क्रिकेट लोकप्रिय होने पर पूरी क्रिकेट किट भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, सभी मैदानों में मुफ्त प्रशिक्षण के लिए फुटबॉल और वॉलीबॉल कोच तैनात होंगे।

मैदानों के रखरखाव की जिम्मेदारी गांव स्तर की समितियों को दी जाएगी। इनमें सरपंच, यूथ क्लब प्रधान, जूनियर इंजीनियर और पंचायत सचिव शामिल होंगे। ग्राम पंचायत एक महिला सदस्य या खिलाड़ी को भी नामित करेगी।

खेल नीति और खिलाड़ियों को मदद मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को घर के पास प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने गांवों को अनुदान नहीं दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद मौजूद रहे।

सरकार के अनुसार, राज्य में 1,744 करोड़ रुपये का खेल बजट आवंटित किया गया है। 600 ग्रामीण जिम बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 500 पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2023 में लागू खेल नीति के तहत 2022 से अब तक 40,415 खिलाड़ियों को 135 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी गई है।

ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये और एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए आठ लाख रुपये की सहायता भी दी जा रही है। ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के जरिए खेल कैलेंडर बढ़ाया गया है। राज्य ने हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और ‘शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग’ आयोजित की।