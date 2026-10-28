पंजाब में पहली बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, 2030 विश्व कप की तैयारी

मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश, चीन, जापान, कोरिया और मलेशिया की टीमों का स्वागत किया।

पंजाब में पहली बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 27 अक्टूबर को जालंधर स्थित ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब-2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट से पंजाब के उन हॉकी खिलाड़ियों का वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ है, जो अपनी धरती पर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब वर्ष 2030 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए भी तैयार है।

चैंपियनशिप में छह देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश, चीन, जापान, कोरिया और मलेशिया की टीमों का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी छह टीमों के कप्तानों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में ओलंपियन, पूर्व खिलाड़ी, हॉकी इंडिया और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रतिनिधि तथा खेल प्रेमी भी मौजूद रहे।

जालंधर और मोहाली में मुकाबले मुख्यमंत्री के अनुसार, चैंपियनशिप के सभी लीग मुकाबले जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होंगे। उन्होंने कहा कि इस स्तर की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी से पंजाब को अपने खेल ढांचे, संस्कृति और मेहमाननवाजी को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

भारतीय हॉकी में पंजाब के योगदान का उल्लेख करते हुए मान ने कहा कि 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से 2024 के पेरिस ओलंपिक तक राज्य ने 77 हॉकी ओलंपियन दिए हैं। इनमें से 48 खिलाड़ियों ने ओलंपिक पदक जीते हैं। पंजाबी खिलाड़ी 10 बार ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली मौजूदा भारतीय टीम में पंजाब के आठ खिलाड़ी हैं।

मुख्यमंत्री ने बलबीर सिंह सीनियर, ऊधम सिंह, पृथिपाल सिंह, अजीत पाल सिंह, सुरजीत सिंह और परगट सिंह जैसे खिलाड़ियों के योगदान को भी याद किया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदकों तथा 1975 के विश्व कप और 2001 व 2016 के जूनियर विश्व कप में भारत की जीत का उल्लेख किया।

खेल सुविधाओं पर निवेश मान ने कहा कि राज्य में छह नए हॉकी एस्ट्रो-टर्फ मैदान बनाए गए हैं और दो अन्य का निर्माण जारी है। जमीनी स्तर पर हॉकी को बढ़ावा देने के लिए 18 छह-ए-साइड एस्ट्रो-टर्फ मैदान भी विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री खेल मैदान पहल के तहत राज्य में 3,000 से अधिक खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 1,870 खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के चौथे सीजन में छह लाख से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था।