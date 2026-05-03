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पंजाब में अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर, वृद्धि दर में देश में अव्वल

May 03, 2026 01:14 pm ISTDakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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कुल जीएसटी ₹2,987 करोड़, शुद्ध संग्रह ₹2,725 करोड़; टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई से बढ़ा राजस्व

पंजाब में अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर, वृद्धि दर में देश में अव्वल

पंजाब ने अप्रैल 2026 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के मामले में अब तक का उच्चतम स्तर दर्ज किया है। राज्य सरकार के अनुसार, इस दौरान कुल जीएसटी संग्रह ₹2,987.38 करोड़ रहा, जबकि शुद्ध संग्रह ₹2,725.08 करोड़ तक पहुंच गया।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि शुद्ध जीएसटी में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 70.70% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में लगभग ₹1,129 करोड़ अधिक है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पोस्ट-सेटलमेंट जीएसटी में भी पंजाब ने 66% की वृद्धि दर्ज की है, जो देश में सबसे अधिक बताई जा रही है।

हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले वर्ष अप्रैल में ₹859 करोड़ का असामान्य आईजीएसटी समायोजन (एडजस्टमेंट) हुआ था, जिससे तुलना प्रभावित होती है। इस प्रभाव को हटाने पर वास्तविक वृद्धि दर कुल जीएसटी में 12.57% और शुद्ध जीएसटी में 10.97% आंकी गई है।

प्रवर्तन कार्रवाई का असर

राज्य के कराधान विभाग ने हाल के महीनों में टैक्स चोरी के खिलाफ अभियान तेज किया है। विभाग के अनुसार, इन अभियानों के तहत ₹175 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला गया है।

अप्रैल में आयरन और स्टील सेक्टर में चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान एक ही दिन में करीब 200 वाहनों को जब्त किया गया। अधिकारियों का कहना है कि डेटा एनालिटिक्स और खुफिया जानकारी के आधार पर की जा रही जांच से कर अनुपालन बढ़ा है।

राजस्व और अर्थव्यवस्था का संकेत

विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी संग्रह को अक्सर आर्थिक गतिविधियों और कर अनुपालन के संकेतक के रूप में देखा जाता है। पंजाब के ताजा आंकड़े बेहतर अनुपालन और आर्थिक गतिविधियों में सुधार की ओर इशारा करते हैं।

राज्य सरकार का कहना है कि आगे भी कर आधार को मजबूत करने और पारदर्शी कर प्रणाली बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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