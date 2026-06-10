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पंजाब में 31 स्टार्टअप्स को Rs 1.07 करोड़ की सीड ग्रांट, मुख्यमंत्री मान ने बांटी सहायता राशि

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 31 स्टार्टअप्स को कुल 1.07 करोड़ रुपये की सीड ग्रांट प्रदान की है। यह कदम नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।

पंजाब में 31 स्टार्टअप्स को Rs 1.07 करोड़ की सीड ग्रांट, मुख्यमंत्री मान ने बांटी सहायता राशि

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को 31 स्टार्टअप्स को कुल Rs 1.07 करोड़ की सीड ग्रांट वितरित की। उन्होंने कहा कि राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है तथा युवा अपने विचारों को कारोबार और रोजगार के अवसरों में बदल रहे हैं।

सीड ग्रांट वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब स्टार्टअप और उद्योग नीति-2026 के तहत सीड ग्रांट सहायता को Rs 3 लाख से बढ़ाकर Rs 5 लाख किया गया है। इस योजना के तहत सात स्टार्टअप्स को Rs 5-5 लाख और 24 स्टार्टअप्स को Rs 3-3 लाख की सहायता राशि दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स राज्य के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि शुरुआती वित्तीय चुनौतियों के कारण कोई भी संभावनाशील उद्यम पीछे न रह जाए।

रोजगार सृजन में मददगार होंगे स्टार्टअप्स

भगवंत मान ने कहा कि राज्य के युवा नौकरी तलाशने वालों के बजाय रोजगार सृजित करने वालों की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन 31 स्टार्टअप्स से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं के विदेश जाने के रुझान में कमी आएगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा से उद्यमशीलता की भूमि रहा है और दुनिया भर में पंजाबी कारोबार स्थापित कर अपनी पहचान बनाते रहे हैं। राज्य सरकार चाहती है कि नई पीढ़ी के उद्यमी अपनी कंपनियां पंजाब में स्थापित करें ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश बढ़े।

कृषि, एआई और तकनीक जैसे क्षेत्रों पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि चयनित स्टार्टअप्स कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक, गवर्नेंस, टेक्सटाइल और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जहां से नए विचार व्यवसायों और समाधानों का रूप ले सकें।

मान ने दक्षिण कोरिया के पैंगयो टेक्नो वैली और नीदरलैंड्स के वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर का उल्लेख करते हुए कहा कि मजबूत नवाचार तंत्र किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जहां स्थानीय स्तर पर विकसित विचार राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के उद्यमों में बदल सकें।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, पंजाब विकास आयोग की वाइस चेयरपर्सन सीमा बांसल, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

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