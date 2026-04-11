पंजाब में अनाज उठान के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने पर केंद्र सहमत

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि रबी खरीद सीजन के बीच इस फैसले से भंडारण दबाव कम होगा; बैठक में आरडीएफ बकाया, सीसीएल ब्याज दर, फसल नुकसान आकलन और आढ़तियों के कमीशन पर भी चर्चा हुई

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़े गेहूं और चावल के स्टॉक की लिफ्टिंग के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि रबी खरीद सीजन के दौरान बढ़ते भंडारण दबाव को देखते हुए यह फैसला राज्य के लिए राहत देने वाला हो सकता है।

नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ हुई बैठक में अनाज उठान के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इनमें ग्रामीण विकास निधि के बकाया, खरीद के लिए लिए जाने वाले नकद ऋण पर ब्याज दर, ओलावृष्टि से फसल नुकसान का आकलन और आढ़तियों के कमीशन से जुड़े विषय शामिल थे।

पंजाब सरकार के अनुसार, राज्य में इस समय लगभग 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल का स्टॉक उठाया जाना बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा रबी सीजन में बड़ी मात्रा में गेहूं की आवक के बीच भंडारण क्षमता बनाने के लिए इस स्टॉक का समय पर उठान जरूरी है।

राज्य सरकार ने कहा कि पंजाब के गोदाम और साइलो पहले से ही लगभग भर चुके हैं। उसके अनुसार, राज्य में इस समय कुल 180.88 लाख मीट्रिक टन अनाज रखा हुआ है, जिसमें 151.20 लाख मीट्रिक टन चावल और 29.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं शामिल है। इसके मुकाबले कुल उपलब्ध कवरड स्टोरेज क्षमता लगभग 183 लाख मीट्रिक टन है। ऐसे में नए गेहूं के आगमन के लिए बहुत सीमित जगह बची है, जबकि 2026-27 रबी मार्केटिंग सीजन में 130 से 132 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का अनुमान जताया गया है। यह सीजन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य लंबे समय से गेहूं और चावल की तेज लिफ्टिंग की मांग कर रहा है। उनके अनुसार, पिछले कुछ महीनों में औसत उठान करीब 5 लाख मीट्रिक टन प्रति माह रहा, जो पर्याप्त नहीं है। पंजाब ने मांग की है कि हर महीने कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाया जाए, ताकि मंडियों और गोदामों पर दबाव कम हो और खरीद व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

बैठक में नकद ऋण सीमा से जुड़े ब्याज का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीद के लिए जुटाए जाने वाले फंड पर पंजाब पर लागू ब्याज दर केंद्र पर लागू दर से अधिक है। राज्य का कहना है कि इस अंतर के कारण हर सीजन में अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है, इसलिए ब्याज दरों को एकसमान किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास निधि के तहत पंजाब के लगभग 9,000 करोड़ रुपये बकाया होने का मुद्दा भी चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर आगे का रास्ता निकालने के लिए सचिव स्तर की बैठक किए जाने का संकेत मिला है। राज्य का कहना है कि यह राशि मंडियों, संपर्क सड़कों और खरीद से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को हुए नुकसान पर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र से एक टीम भेजकर आकलन कराने की मांग की। उनका कहना है कि प्रभावित किसानों को राहत के लिए पहले नुकसान का आधिकारिक मूल्यांकन जरूरी है।

आढ़तियों के कमीशन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा गेहूं और धान पर हाल में घोषित बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि कमीशन को न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.5 प्रतिशत के अनुरूप तय किए जाने की मांग आढ़तियों की ओर से की जा रही है। इसके अलावा, ईपीएफ से जुड़े मामलों के कारण मंडी लेबर चार्ज का एक हिस्सा रोके जाने का विषय भी बैठक में उठाया गया।