अमृतसर बस हादसे के पीड़ितों को पांच-पांच लाख रुपये देगी पंजाब सरकार

भगवंत मान ने कहा कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने विपक्षी दलों से हादसे पर राजनीति नहीं करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अमृतसर के नौशहरा पन्नुआं के पास हुए बस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और प्रत्येक घायल को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि घायलों का पूरा इलाज मुफ्त कराया जाएगा। मुख्यमंत्री रविवार को अमृतसर के अस्पताल में घायलों से मिले और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं, जबकि चार श्रद्धालुओं और एक मोटरसाइकिल सवार समेत पांच लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि अधिकतर घायल खतरे से बाहर हैं। सिविल और पुलिस प्रशासन को प्रभावित परिवारों की मदद और घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पीड़ित परिवारों को मदद भगवंत मान ने कहा कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने विपक्षी दलों से हादसे पर राजनीति नहीं करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत 17,531 बस यात्राओं के माध्यम से 7,02,203 श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया है। योजना के तहत अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब, हरिद्वार-ऋषिकेश, खाटू श्याम और मथुरा-वृंदावन की यात्रा कराई गई है। उनके अनुसार, रोजाना 70 से अधिक बसें चलती हैं और तीन हजार से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा करते हैं।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा फोर्स ने हादसों में कमी लाने और जानें बचाने में भूमिका निभाई है।

धूरी में छठ समारोह मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर के धूरी में छठ महापर्व के समारोह में भी हिस्सा लिया और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी के सुख, शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि दूसरे समुदायों के त्योहार मिल-जुलकर मनाने से पंजाब की सांप्रदायिक सद्भावना और आपसी सम्मान की परंपरा मजबूत होती है। छठ पर्व सूर्य, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता का संदेश देता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आपसी सम्मान और भाईचारे की भावना बनाए रखते हुए त्योहार खुशी से मनाने की अपील की।

भगवंत मान ने कहा कि बिहार और पूर्वांचल से आकर पंजाब में बसे लोगों ने कृषि, उद्योग, व्यापार, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में योगदान दिया है। उनके मुताबिक, इन लोगों के साथ राज्य का रिश्ता केवल रोजगार तक सीमित नहीं, बल्कि सांस्कृतिक साझेदारी, विश्वास और भाईचारे पर आधारित है।