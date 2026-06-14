पंजाब सरकार मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में जोड़ेगी तीन नए रूट: केजरीवाल

पंजाब सरकार ने अपनी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार करते हुए तीन नए रूटों की घोषणा की है। अब श्रद्धालुओं को सालासर बालाजी धाम, हरिद्वार-ऋषिकेश, और मथुरा-वृंदावन तक की यात्रा मुफ्त में कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल के नेतृत्व में यह योजना लागू होगी।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को घोषणा की कि पंजाब सरकार अपनी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार करते हुए तीन नए रूट शुरू करेगी। इन रूटों के जरिए श्रद्धालुओं को सालासर बालाजी धाम-खाटू श्याम जी, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन के दर्शन कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल सरकार दो रूटों पर श्रद्धालुओं को दरबार साहिब-दुर्ग्याणा मंदिर-वाल्मीकि मंदिर तथा आनंदपुर साहिब-नैना देवी मंदिर के दर्शन करा रही है।

योजना में क्या होगा नया? सालासर बालाजी धाम और खाटू श्याम जी के लिए नया रूट

हरिद्वार-ऋषिकेश के लिए नया रूट

मथुरा-वृंदावन के लिए नया रूट

यात्राओं का पूरा खर्च सरकार उठाएगी

श्रद्धालुओं के लिए वोल्वो बसों की व्यवस्था मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार, तीन नए रूट शुरू होंगे केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को मुफ्त यात्रा सुविधा दे रही है। वर्तमान में एक रूट पर श्री दरबार साहिब, श्री दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के दर्शन कराए जाते हैं, जबकि दूसरे रूट पर श्री आनंदपुर साहिब और माता नैना देवी मंदिर ले जाया जाता है।

उन्होंने बताया कि अब तीन नए रूट भी शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें सालासर बालाजी धाम और श्री खाटू श्याम जी, हरिद्वार-ऋषिकेश तथा श्री मथुरा जी-वृंदावन धाम शामिल हैं। इन यात्राओं का पूरा खर्च पंजाब सरकार वहन करेगी।

केजरीवाल ने कहा, “पंजाब सरकार ने वोल्वो बसों की व्यवस्था की है और अभी दो रूट संचालित हो रहे हैं। अब तीन नए रूट शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें सालासर बालाजी धाम और श्री खाटू श्याम जी, हरिद्वार-ऋषिकेश तथा श्री मथुरा जी-वृंदावन धाम शामिल हैं।”

पटियाला के काली माता मंदिर का विकास कार्य सितंबर तक पूरा केजरीवाल ने बताया कि पटियाला स्थित प्रसिद्ध मां काली देवी मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास कार्य पर Rs 85 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं और यह परियोजना सितंबर तक पूरी हो जाएगी।

उन्होंने कहा, “पटियाला में स्थित मां काली देवी मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। मंदिर का संपूर्ण जीर्णोद्धार और विकास कार्य Rs 85 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और यह सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके तैयार होने के बाद पंजाब के लोगों को एक बार अवश्य दर्शन करने जाना चाहिए।”

जुलाई के अंत से पूरे पंजाब में होगा ‘हे राम!’ नाटक का मंचन केजरीवाल ने बताया कि जुलाई के अंत से अभिनेता आशुतोष राणा के चर्चित नाटक ‘हे राम!’ का मंचन पंजाब के विभिन्न शहरों में कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नाटक रामायण के कई प्रसंगों और भगवान राम तथा रावण के बीच संवादों पर आधारित है।