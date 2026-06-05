पंजाब में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर कानून बनाने की तैयारी तेज, 5% वार्षिक सीमा का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की घोषणा के 24 घंटे के भीतर पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित कानून में सालाना फीस वृद्धि की सीमा 5% तय करने और अतिरिक्त वसूली गई फीस लौटाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने संबंधी घोषणा के 24 घंटे के भीतर पंजाब सरकार ने इसे कानूनी रूप देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने संबंधी कानून का मसौदा तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

प्रस्तावित कानून के तहत निजी स्कूलों को एक वर्ष में 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित 15 प्रतिशत सीमा से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी।

सरकार का कहना है कि इस कदम से पंजाब के लगभग 7,800 निजी स्कूलों में पढ़ रहे 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी तथा शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “सुलभ और किफायती शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस समय पंजाब भर के लगभग 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये विद्यार्थी और उनके परिवार मनमाने तरीके से फीस वृद्धि के खिलाफ मजबूत सुरक्षा और इन संस्थानों के कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता के हकदार हैं।”

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है।

बैंस ने कहा, “शिक्षा एक पवित्र और जनकल्याणकारी कार्य है, न कि कोई व्यापारिक गतिविधि जिसे लाभ कमाने के लिए चलाया जाए। इस सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि निजी संस्थानों को उचित फीस लेने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायीकरण और अत्यधिक मुनाफाखोरी स्वीकार्य नहीं है।”

उन्होंने कहा, “नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक ऐसा विधायी ढांचा लाएगी जिससे निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी। इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और विभाग को जल्द से जल्द कैबिनेट के विचार हेतु एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।”

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत उन निजी स्कूलों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा जिन्होंने पिछले तीन लगातार वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की है। ऐसे स्कूलों को अतिरिक्त वसूली गई राशि अभिभावकों को लौटानी होगी।