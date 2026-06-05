मुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा बढ़ा, निजी अस्पतालों में 17 और इलाजों को मंजूरी

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 17 अतिरिक्त चिकित्सा प्रक्रियाओं को मंजूरी दी है। साथ ही योजना का लाभ अब अकेले रहने वाले व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विदेशों में रहने वाले बच्चों के माता-पिता को भी मिलेगा।

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के दायरे का विस्तार करते हुए सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 17 अतिरिक्त चिकित्सा प्रक्रियाओं को मंजूरी दी है। इसके साथ ही योजना की पात्रता बढ़ाकर अकेले रहने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है।

सरकार का कहना है कि यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने और सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके तहत पहले केवल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कई उपचार अब निजी अस्पतालों में भी कैशलेस सुविधा के साथ उपलब्ध होंगे।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह कदम विशेष रूप से उन जिलों में लाभकारी होगा जहां विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सीमित है या सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव अधिक है।

उन्होंने कहा, "इससे बड़े सरकारी अस्पतालों पर दबाव घटेगा, प्रतीक्षा समय कम होगा और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा।"

किन उपचारों को मिली मंजूरी नई स्वीकृत प्रक्रियाओं में ईएनटी, जनरल सर्जरी, महिला स्वास्थ्य, नेत्र रोग और ऑर्थोपेडिक सेवाएं शामिल हैं।

ईएनटी सेवाओं के तहत अब सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में नाक की हड्डी के फ्रैक्चर की सेटिंग और एडेनोइडेक्टोमी कराई जा सकेगी।

जनरल सर्जरी में हाइड्रोसील ऑपरेशन, फोड़े का उपचार, एपेंडिक्स सर्जरी तथा ओपन और लैप्रोस्कोपिक दोनों प्रकार की गॉल ब्लैडर सर्जरी को शामिल किया गया है। इससे मरीजों को अपने घर के नजदीक इलाज की सुविधा मिलने की संभावना है।

महिला स्वास्थ्य सेवाओं में 12 सप्ताह से अधिक समय के गर्भपात संबंधी प्रक्रियाएं, हिस्टेरोटॉमी, गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं के लिए अस्पताल में भर्ती तथा नाबालिग लड़कियों, अविवाहित यौन रूप से निष्क्रिय महिलाओं और यौन शोषण पीड़िताओं की एनेस्थीसिया के तहत जांच को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, पटेरीजियम एक्सीजन और एंट्रोपियन करेक्शन जैसी नेत्र संबंधी प्रक्रियाएं तथा टेंडन रिलीज, छोटे जोड़ों की चोटों का उपचार और टखने के फ्रैक्चर के ऑपरेशन जैसी ऑर्थोपेडिक प्रक्रियाएं भी अब निजी अस्पतालों में उपलब्ध होंगी।

सरकार के अनुसार इन नई प्रक्रियाओं के पैकेज रेट Rs 2,000 से Rs 27,800 तक निर्धारित किए गए हैं।

अकेले रहने वाले लोगों को भी मिलेगा लाभ योजना के विस्तार का एक महत्वपूर्ण पहलू अकेले रहने वाले व्यक्तियों को शामिल करना है।

इस श्रेणी में वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं और स्वतंत्र रूप से रहने वाले अन्य लोग शामिल होंगे। इसके अलावा ऐसे माता-पिता भी योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं।

अब तक यह स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्य रूप से दो या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों तक सीमित थी।

नामांकन के लिए पंजाब का आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य होगा। 18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अकेले रहने वाले व्यक्तियों को एक घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसका सत्यापन स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा।

65 लाख परिवार पहले से कवर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार वर्तमान में लगभग 65 लाख परिवार मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कवर हैं।

योजना के तहत 824 अस्पताल — जिनमें सरकारी, केंद्र सरकार और सूचीबद्ध निजी अस्पताल शामिल हैं — उपचार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।