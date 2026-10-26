पंजाब को शिक्षा का केंद्र बनाने और युवाओं को रोजगार देने पर जोर

धूरी के युवा मेले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया। उन्होंने योग्यता-आधारित भर्ती से मिली 70,000 से अधिक सरकारी नौकरियों का जिक्र किया। 39 कॉलेजों की 60 गतिविधियों वाला आयोजन प्रतिभा, आत्मविश्वास और पंजाबी संस्कृति को मंच देता है; सरकारी स्कूल सुधार सरकार की प्राथमिकता है।

पंजाब को शिक्षा का केंद्र बनाने, सरकारी स्कूलों में सुधार और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर सरकार ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को धूरी के गांव बरड़वाल स्थित देश भगत कॉलेज में क्षेत्रीय युवा मेले के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूलों के सुधार कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना रिश्वत और सिफारिश के योग्यता के आधार पर 70,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से पढ़ाई और मेहनत पर ध्यान देने की अपील की।

युवा प्रतिभा को मंच मेले में 39 कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। चार चरणों में 60 गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें सांस्कृतिक और साहित्यिक मुकाबले शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा पहचानने, झिझक दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर देते हैं। इनके जरिए वे अनुशासन, टीमवर्क और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे गुण भी सीखते हैं।

मान ने कहा कि शिक्षा केवल कक्षा, किताबों और परीक्षा के नतीजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य स्वतंत्र सोच, जिम्मेदारी, सांस्कृतिक जड़ों के प्रति सम्मान और सपनों को पूरा करने का साहस विकसित करना भी है। उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला और उसके युवा भलाई विभाग की कई दशकों से युवा मेले आयोजित करने में भूमिका की सराहना की।

नौकरी और संस्कृति पर जोर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार युवाओं के लिए कई करियर विकल्प खोलने पर काम कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी युवा मेले के अनुभव साझा किए। उन्होंने लिखा कि विद्यार्थियों का उत्साह और हुनर देखकर उन्हें अपने शुरुआती दिनों की याद आई, क्योंकि उनका सफर भी ऐसे मंचों से शुरू हुआ था। उन्होंने युवाओं से कहा कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जीतने वालों को विनम्र रहना चाहिए और हारने वालों को अधिक मेहनत करनी चाहिए।

मान ने कहा कि युवाओं में निवेश करना पंजाब के भविष्य में निवेश करने जैसा है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने चुने हुए क्षेत्रों में आगे बढ़ने और राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रगति में योगदान देने को कहा। साथ ही, उन्होंने नई संभावनाएं तलाशते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने पर जोर दिया।