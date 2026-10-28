पंजाब में ग्रामीण बस सेवा का विस्तार, वाल्मीकि तीर्थ स्थल के लिए 17.72 करोड़ रुपये

पंजाब ने ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए 100 मिनी बसें शुरू की हैं। अमृतसर के महर्षि भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के विकास हेतु वर्ष 2026-27 में 17.72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बसें डिपो में पहुंचेंगी; तीर्थस्थल पर मंदिर नवीनीकरण, सीवेज व्यवस्था और सरोवर सफाई प्रस्तावित हैं।

पंजाब सरकार ने ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए 100 नई मिनी बसें शुरू की हैं। इसके साथ ही अमृतसर स्थित महर्षि भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के विकास के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 17.72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दोनों पहल सार्वजनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने से जुड़ी हैं।

गांवों तक बस सेवा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 26 अक्टूबर को पटियाला में पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) की 100 नई, 29 सीटों वाली मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये बसें गांवों और छोटे कस्बों को शहरों से जोड़ेंगी। सरकार अगले महीने बेड़े में 309 और बड़ी बसें शामिल करने की योजना बना रही है।

नई बसें पीआरटीसी के नौ डिपो में बांटी गई हैं। पटियाला को 25, बठिंडा और चंडीगढ़ को 15-15, संगरूर को 10, बरनाला को नौ, बुढलाडा को आठ, कपूरथला को सात, फरीदकोट को छह और लुधियाना को पांच बसें मिली हैं। सरकार के अनुसार, इस पहल से करीब 150 ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। परिवहन विभाग में नौकरी के लिए 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए।

मान ने कहा कि भरोसेमंद बस सेवा ग्रामीण लोगों, कामगारों, छोटे व्यापारियों और विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। इससे लोगों को काम, स्कूल-कॉलेज, बाजार और आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह नहरी पानी हर खेत तक पहुंचाया गया, उसी तरह बसें हर गांव तक पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने पिछली सरकारों पर गांव-शहर बस सेवाएं बंद करने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, राज्य में करीब 3,000 निजी मिनी बसें भी गांवों, कस्बों और शहरों को जोड़ती हैं।

पटियाला में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

वाल्मीकि तीर्थ स्थल का विकास एक अलग पहल के तहत, अमृतसर के महर्षि भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर विकास कार्यों के लिए 17.72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। घोषित कार्यों में मुख्य मंदिर का नवीनीकरण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मंदिर और सराय में एयर कंडीशनिंग, बेहतर साउंड सिस्टम, सीसीटीवी सुविधाएं और सरोवर की सफाई शामिल हैं।

सरकार ने तीर्थ स्थल पर 2024 में समर्पित की गई वाल्मीकि रामायण पैनोरमा का भी उल्लेख किया है, जिसे बनाने में कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। परिसर में बाहरी हिस्से की रोशनी बेहतर करने का काम भी प्रस्तावित कार्यों में शामिल है।