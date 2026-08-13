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पंजाब की तीर्थयात्रा योजना का विस्तार, बुजुर्गों के लिए 15 बसें रवाना

By Dakshita Ojha
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पंजाब सरकार ने धार्मिक तीर्थयात्राओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना में 15 नई बसें रवाना की हैं। इस योजना के तहत 50 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोग मुफ्त यात्रा, ठहराव और भोजन का लाभ उठा सकते हैं।

Bhagwant Mann
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पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना का विस्तार करते हुए बुधवार को 15 बसों को विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए रवाना किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने होशियारपुर में बसों को हरी झंडी दिखाई।

योजना के तहत 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग तीर्थयात्रा कर सकते हैं। एक परिवार से अधिकतम दो सदस्य यात्रा कर सकेंगे। सरकार यात्रियों के लिए एसी स्लीपर बस, ठहरने और भोजन की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएगी।

15 बसों से धार्मिक स्थलों के लिए रवाना हुए श्रद्धालु

केजरीवाल ने कहा कि योजना के तहत अब तक चार लाख से अधिक तीर्थयात्री यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों को पहली बार सालासर और श्री खाटू श्याम जाने का अवसर मिला है। अगले कुछ महीनों में पंजाब से डेढ़ लाख लोगों को अलग-अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी।

केजरीवाल ने कहा कि आने-जाने, ठहरने और भोजन का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर और कपूरथला से 10 बसें ऋषिकेश-हरिद्वार जाएंगी। फगवाड़ा और गुरदासपुर से दो बसें मथुरा-वृंदावन के लिए रवाना हुई हैं, जबकि जालंधर और गुरदासपुर से तीन बसें श्री खाटू श्याम-सालासर जाएंगी।

मुफ्त भोजन, चिकित्सा बीमा और प्रसाद की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों के ठहरने के लिए पर्याप्त शौचालय सुविधाओं वाले वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था की जाएगी। पूरी यात्रा के दौरान मुफ्त भोजन और देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक तीर्थयात्री का चिकित्सा बीमा कराया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त उपचार मिल सके। प्रत्येक बस में एक अटेंडेंट रहेगा और दर्शन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए हर गंतव्य पर विशेष टीम तैनात की गई है।

यात्रा पूरी होने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद और स्मृति चिह्न के रूप में पीतल का गिलास भी दिया जाएगा। सरकार के अनुसार किसी भी क्षेत्र, जाति या धर्म के लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

मान ने कहा कि योजना के पहले चरण में चार लाख तीर्थयात्री श्री अमृतसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब-नैना देवी के दर्शन कर चुके हैं। इस यात्रा पर अब तक Rs 148 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं और 10 लाख तीर्थयात्रियों को धार्मिक स्थलों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री आनंदपुर साहिब में एक टेंट सिटी भी स्थापित की गई है।

मान ने कहा कि पहले भी दरबार साहिब, राम तीर्थ, अमृतसर साहिब, वाघा बॉर्डर और फतेहगढ़ साहिब जैसे धार्मिक स्थलों के लिए बसें चलाई गई हैं।

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