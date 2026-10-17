पंजाब चुनाव सर्वे में AAP को 69 से 82 सीटें मिलने का अनुमान

SCORE Intelligence के सर्वे में भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की पसंद में आगे, कांग्रेस को 17 से 34 और भाजपा को 4 से 12 सीटें मिलने का अनुमान

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले SCORE Intelligence के एक नए ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी (आप) को बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया है। सर्वे के मुताबिक, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पार्टी को 117 सदस्यीय विधानसभा में 69 से 82 सीटें मिल सकती हैं। राज्य में बहुमत के लिए 59 सीटों की जरूरत है।

13 सितंबर से 14 अक्टूबर 2026 के बीच किए गए इस सर्वे में 28,347 लोगों की राय ली गई। इसके अनुसार, कांग्रेस को 17 से 34 सीटें, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 4 से 12 सीटें और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) तथा वारिस पंजाब दे को दो-दो से छह-छह सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में एक सीट दिखाई गई है, जबकि छह सीटों पर मुकाबला करीबी या बराबरी का बताया गया है।

ये आंकड़े चुनाव से पहले किए गए सर्वे के अनुमान हैं, न कि चुनाव के नतीजे। अलग-अलग दलों के लिए दी गई सीटों की संभावित संख्या को अंतिम परिणाम नहीं माना जा सकता।

वोट शेयर में गिरावट के बावजूद आप को बढ़त का अनुमान सर्वे में आप का वोट शेयर 38 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 42.01 फीसदी वोट मिले थे। कांग्रेस का वोट शेयर 22.98 फीसदी से बढ़कर 24 फीसदी रहने का अनुमान है। भाजपा का वोट शेयर 6.60 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी और शिअद का 18.38 फीसदी से घटकर 12.5 फीसदी रहने का आकलन किया गया है। वारिस पंजाब दे को 8.5 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है।

सर्वे के मुताबिक, वोट शेयर में संभावित गिरावट के बावजूद आप को बहुमत से अधिक सीटें मिल सकती हैं। हालांकि, चुनाव तक राजनीतिक परिस्थितियों और मतदाताओं की पसंद में बदलाव हो सकता है। इसलिए इन अनुमानों को अंतिम चुनावी नतीजे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

सरकार के कामकाज को लेकर भी सर्वे में लोगों की राय दर्ज की गई। कुल 57.70 फीसदी उत्तरदाताओं ने सरकार के प्रदर्शन को सकारात्मक बताया। इनमें 43.07 फीसदी ने इसे बहुत अच्छा और 14.63 फीसदी ने अच्छा माना। वहीं 20.18 फीसदी लोगों ने प्रदर्शन को औसत और 22.12 फीसदी ने नकारात्मक बताया।

कानून-व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों पर भी राय पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर 47.11 फीसदी उत्तरदाताओं ने संतुष्टि जताई, जबकि 10.83 फीसदी ने आंशिक संतुष्टि की बात कही। दूसरी ओर, 36.55 फीसदी लोगों ने असंतोष जताया और 5.51 फीसदी ने कोई स्पष्ट राय नहीं दी।

स्थानीय विधायकों के कामकाज पर भी लोगों की राय अलग-अलग रही। सर्वे में 48.07 फीसदी उत्तरदाताओं ने अपने विधायक के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई, जबकि 35.14 फीसदी ने असंतोष व्यक्त किया। वहीं 9.82 फीसदी लोगों ने प्रदर्शन को औसत बताया और 6.98 फीसदी ने स्पष्ट राय नहीं दी।

सर्वे में नशे को पंजाब की प्रमुख स्थानीय समस्याओं में शामिल किया गया है। 39.3 फीसदी उत्तरदाताओं ने इसे सबसे बड़ी स्थानीय चिंता बताया। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक सहायता, मुफ्त बिजली और राशन से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर भी लोगों से जानकारी ली गई।

SCORE Intelligence के इस सर्वे में आप को सीटों के अनुमान और मुख्यमंत्री पद की पसंद, दोनों मामलों में बढ़त दिखाई गई है। हालांकि, पार्टी के वोट शेयर में संभावित गिरावट और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर असंतोष के आंकड़े भी सामने आए हैं।