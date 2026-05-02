पंजाब में 1 लाख डायलिसिस सत्र पूरे: सेहत योजना से मरीजों को बड़ी राहत

₹16.5 करोड़ का मुफ्त इलाज, लेकिन विशेषज्ञों ने समय पर पहचान और रोकथाम पर दिया जोर

पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अब तक करीब 1 लाख डायलिसिस सत्र पूरे किए जा चुके हैं, जिन पर लगभग ₹16.5 करोड़ का खर्च किया गया है। यह योजना किडनी रोग से जूझ रहे हजारों मरीजों के लिए राहत का बड़ा जरिया बनकर उभरी है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में लागू इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा पूरी तरह कैशलेस उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे मरीजों का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हुआ है।

मरीजों को मिल रही राहत

लुधियाना के ध्यान सिंह लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं और सप्ताह में दो बार डायलिसिस के लिए अस्पताल जाते हैं। वे बताते हैं, “सेहत योजना में पंजीकरण के बाद मेरा इलाज मुफ्त हो रहा है, जिससे खर्च की चिंता कम हो गई है।”

डायलिसिस पर निर्भर मरीजों के लिए जीवन एक नियमित प्रक्रिया बन जाता है, जिसमें सप्ताह में कई बार घंटों तक मशीन के जरिए रक्त को साफ किया जाता है। यह प्रक्रिया जीवन को बनाए रखती है, लेकिन बीमारी को पूरी तरह खत्म नहीं करती।

महंगा इलाज बना बड़ी चुनौती

भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है, जिसका सीधा संबंध मधुमेह और उच्च रक्तचाप से है। विशेषज्ञों के अनुसार, हर साल बड़ी संख्या में मरीज किडनी फेल होने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, जहां डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही विकल्प बचता है।

निजी अस्पतालों में एक डायलिसिस सत्र की लागत ₹1,500 से ₹4,000 तक होती है। सप्ताह में दो से तीन बार होने वाले इस इलाज का खर्च सालाना लाखों रुपये तक पहुंच सकता है, जो अधिकांश परिवारों के लिए वहन करना मुश्किल होता है।

योजना से बढ़ी इलाज की निरंतरता

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मरीज आर्थिक कारणों से इलाज से वंचित न रहे।

उन्होंने बताया, “अब तक 1 लाख मुफ्त डायलिसिस सत्र प्रदान किए जा चुके हैं। हमारी प्राथमिकता है कि मरीज बिना रुकावट इलाज जारी रख सकें।”

मोगा के एक अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. सौरव गोयल के अनुसार, डायलिसिस में नियमितता बेहद जरूरी है।

वे कहते हैं, “अगर मरीज एक-दो सत्र भी छोड़ देता है, तो शरीर में विषैले तत्व तेजी से बढ़ सकते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। कैशलेस सुविधा से इलाज की निरंतरता बनी रहती है, जो मरीज के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।”

डॉक्टरों का कहना है कि योजना लागू होने के बाद अस्पतालों में डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है और आर्थिक कारणों से इलाज बीच में छोड़ने की समस्या कम हुई है।

देर से पहचान अब भी चुनौती

हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्थिक सहायता के बावजूद सबसे बड़ी चुनौती बीमारी की समय पर पहचान है। अधिकतर मरीज तब सामने आते हैं जब किडनी की कार्यक्षमता काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है।

चिकित्सा अध्ययनों के अनुसार, किडनी रोग के इलाज में कई परिवारों को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है और कई मामलों में वे कर्ज में भी डूब जाते हैं।

आगे की जरूरत

विशेषज्ञों का कहना है कि मुफ्त इलाज योजनाएं मरीजों के लिए राहत जरूर ला रही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ शुरुआती जांच, जागरूकता और रोकथाम पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है।