भारत टेक्स 2026 में पंजाब ने टेक्सटाइल निवेश का किया आह्वान, नई औद्योगिक नीति पर दिया जोर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भारत टेक्स 2026 में पंजाब को पाठ्यक्रम के विकास का संकेत दिया। नई औद्योगिक नीति के तहत, पंजाब टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश के लिए प्रमुख स्थान बन रहा है, जो रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देगा। क्या यह राज्य के विकास का नया अध्याय होगा?

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को भारत टेक्स 2026 के दौरान पंजाब स्टेट पैवेलियन का उद्घाटन करते हुए राज्य को टेक्सटाइल निवेश के लिए उपयुक्त गंतव्य बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब में कपास की खेती से लेकर धागा, कपड़ा, बुनाई, प्रोसेसिंग, परिधान निर्माण और निर्यात तक पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन मौजूद है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास नीति लागू की है।

नई दिल्ली में आयोजित पंजाब स्टेट सेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों के लिए सिंगल विंडो और सिंगल पेन प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध मंजूरियां उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले चार वर्षों में पंजाब में करीब Rs 2 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है और इससे लगभग पांच लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

नई नीति पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास नीति 2026 को विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करने, निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने, भरोसेमंद बिजली, कौशल विकास, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देने पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट पंजाब और फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल के माध्यम से मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि उद्योगों को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए रेलवे से रेलगाड़ियां किराये पर लेने की संभावना पर भी विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए सरकार और निवेशकों के बीच साझेदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों को आर्थिक विकास का भागीदार मानती है और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाया कि पहले उद्योगों को अनुकूल माहौल नहीं मिलने के कारण कई उद्यमियों को अपना कारोबार दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने उद्योगों से जुड़े प्रशासनिक अवरोध कम किए हैं और अब किसी अधिकारी द्वारा उद्योगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाता।

टेक्सटाइल क्षेत्र की संभावनाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश के प्रमुख टेक्सटाइल राज्यों में शामिल है और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य से 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के टेक्सटाइल एवं परिधान निर्यात हुए, जो भारत के कुल टेक्सटाइल एवं परिधान निर्यात में लगभग 4 प्रतिशत का योगदान है।

उन्होंने कहा कि लुधियाना उत्तर भारत का सबसे बड़ा निटवियर और परिधान क्लस्टर है तथा यह देश के लगभग 90 प्रतिशत ऊनी निटवियर और करीब 65 प्रतिशत हौजरी उत्पादन में योगदान देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टेक्निकल टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल, जियोटेक्सटाइल, सस्टेनेबल फाइबर, स्मार्ट फैब्रिक, फंक्शनल अपैरल और हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्सवियर जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विनिर्माण क्लस्टर, अनुभवी उद्यमी और कुशल कार्यबल उपलब्ध है। साथ ही उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के बीच सहयोग बढ़ाकर राज्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।