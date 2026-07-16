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जनता के बीच अपनी सरकार के काम गिनाते हुए विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री भगवंत मान

By Dakshita Ojha
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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुकेरियां में आयोजित जनसभा में कांग्रेस और अकाली दल पर हमला किया और अपनी सरकार द्वारा लाए गए शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं का विवरण दिया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब हर क्षेत्र में देश का नंबर एक राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है।

जनता के बीच अपनी सरकार के काम गिनाते हुए विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री भगवंत मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को मुकेरियां में आयोजित जनसभा में अपनी सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और समाज कल्याण योजनाओं का विस्तृत ब्योरा देते हुए दावा किया कि पंजाब को हर क्षेत्र में देश का नंबर एक राज्य बनाने का अभियान लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर भी तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि विपक्ष जनहित के बजाय सत्ता की राजनीति में उलझा हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अपने चुनावी वादों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लागू की गई योजनाओं के माध्यम से पूरा किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जनता को अधिक अधिकार देने और कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुकी है कि यदि वह सत्ता में आती है तो मौजूदा जनकल्याण योजनाओं को बंद कर देगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की योजनाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने इसका श्रेय सरकारी स्कूलों के उन्नयन, स्मार्ट कक्षाओं, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों को दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही गरीबी और सामाजिक असमानता से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम है और सरकार इसी दिशा में लगातार निवेश कर रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत राज्य के 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से प्रत्येक परिवार को Rs 10 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं और योजना के तहत लगभग Rs 650 करोड़ का मुफ्त इलाज कराया जा चुका है।

महिलाओं के लिए शुरू की गई 'मांवां-धीयां सत्कार योजना' का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह Rs 1,000 तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं को Rs 1,500 प्रति माह दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 32 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं और जो महिलाएं जुलाई में पंजीकरण नहीं करा सकीं, उन्हें अगस्त में तीन महीने की राशि एक साथ दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सरकार सत्ता में रहेगी, यह योजना जारी रहेगी।

किसानों के लिए बिजली आपूर्ति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई गई है और किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार बनने के समय सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग होता था, जो अब बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हो गया है। उनके अनुसार, नहरों और नदियों में बनाए गए रिचार्ज प्वाइंट्स के कारण भूजल स्तर में भी दो से चार मीटर तक सुधार हुआ है।

कांग्रेस और अकाली दल पर राजनीतिक हमला

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आंतरिक कलह का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी का प्रत्येक नेता मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है और कोई भी दूसरे नेता के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो जनकल्याण योजनाओं को बंद कर देगी, इसलिए लोगों को ऐसी राजनीति से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार के कामकाज के आधार पर आप को दोबारा जनादेश दें।

शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पार्टी ने लोगों से झूठे वादे किए और अपने शासनकाल में राज्य को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अकाली नेतृत्व ने धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल किया, माफिया और नशा तस्करों को संरक्षण दिया तथा जनता के हितों की अनदेखी की। उन्होंने दोहराया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के टैक्स का पैसा स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, 68,000 से अधिक युवाओं को बिना भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां मिली हैं और राज्यभर में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम जारी है।

जनसभा के बाद सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुकेरियां की जनता से मिले प्रेम और विश्वास ने उन्हें और अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि सरकार मुफ्त बिजली, बेहतर सरकारी स्कूल, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों के लिए दिन में बिजली जैसी योजनाओं को आगे भी जारी रखेगी तथा पंजाब को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास जारी रहेगा।

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