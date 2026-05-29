पंजाब नकाय चुनाव में AAP का दबदबा, 2027 से पहले मान सरकार को मला समथन

पंजाब निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 480 में से 225 वार्डों में जीत दर्ज की है। गिद्दड़बाहा, धूरी और नाभा समेत कई क्षेत्रों में पार्टी को बढ़त मिली है। AAP ने इन नतीजों को मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर जनता की मुहर बताया है।

पंजाब के निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए राज्य की राजनीति में अपनी बढ़त कायम रखी है। पार्टी ने इन नतीजों को मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर बताया है।

अब तक आए परिणामों के अनुसार 480 वार्डों में से आम आदमी पार्टी 225 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस को 85, शिरोमणि अकाली दल को 71 और भाजपा को 15 सीटें मिली हैं।

गिद्दड़बाहा में, जिसे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का गढ़ माना जाता है, AAP ने अब तक गिने गए 13 के 13 वार्ड जीत लिए। इसे कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह क्षेत्र धूरी में पार्टी ने 21 में से 20 सीटों पर जीत हासिल कर लगभग क्लीन स्वीप किया। वहीं हरियाना नगर काउंसिल में 11 में से 7 सीटें जीतकर पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया।

नाभा नगर कौंसिल में भी AAP ने 12 में से 6 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बढ़त बनाई है।

पार्टी नेताओं ने दावा किया कि बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर मान सरकार के काम का असर चुनाव नतीजों में दिखाई दे रहा है।

मालवा और सरहिंद क्षेत्र से भी AAP के पक्ष में रुझान सामने आए हैं। बठिंडा में पार्टी 80 से अधिक वार्डों में बढ़त बनाए हुए है।