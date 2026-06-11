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पंजाब कैबिनेट ने NEET अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा, 1,013 लेक्चरार और 156 JE भर्ती को मंजूरी दी

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब कैबिनेट ने NEET-UG परीक्षा में शामिल छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा, 1,013 लेक्चरारों और 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी दी। यह कदम शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री ने जनता की भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

पंजाब कैबिनेट ने NEET अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा, 1,013 लेक्चरार और 156 JE भर्ती को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में छात्र कल्याण, रोजगार, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने NEET-UG की दोबारा परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा, 1,013 लेक्चरारों और 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती, पटियाला और जालंधर में बायोगैस परियोजनाओं तथा औद्योगिक नीति में संशोधनों को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, "मंत्रिमंडल ने विद्यार्थी कल्याण, शिक्षा, रोजगार के अवसर पैदा करने, बुनियादी ढांचे के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रशासनिक सुधारों और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जो जनता की भलाई और आर्थिक प्रगति के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।"

NEET उम्मीदवारों और एक अटेंडेंट को मिलेगी मुफ्त यात्रा

कैबिनेट ने 21 जून को होने वाली NEET-UG पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों और उनके साथ जाने वाले एक अटेंडेंट के लिए मुफ्त बस यात्रा को मंजूरी दी है।

यह सुविधा:

  • 20, 21 और 22 जून को उपलब्ध होगी
  • पंजाब रोडवेज, पनबस और PRTC बसों में मिलेगी
  • पंजाब और चंडीगढ़ के परीक्षा केंद्रों तक लागू होगी

उम्मीदवारों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा।

3 मई को आयोजित NEET परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षा को 21 जून के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।

1,013 लेक्चरार पदों पर भर्ती, आयु सीमा में छूट

मंत्रिमंडल ने लेक्चरार कैडर (ग्रुप-बी) के 1,013 स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी है। इनमें बैकलॉग और नए सृजित पद शामिल हैं।

इसके साथ ही:

  • ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की एकमुश्त छूट दी गई
  • भर्ती शिक्षा भर्ती निदेशालय के माध्यम से होगी
  • उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाना है

लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती

कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियर पदों को भी मंजूरी दी है।

इनमें शामिल हैं:

  • 127 जूनियर इंजीनियर (सिविल)
  • 29 जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)

सभी पद पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) के माध्यम से सीधे भरे जाएंगे।

सरकार का कहना है कि इससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना, निगरानी और गुणवत्ता में सुधार होगा।

पटियाला और जालंधर में लगेंगे CBG प्लांट

कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पटियाला और जालंधर में 100-100 टन प्रतिदिन क्षमता वाले गीले कचरे आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।

परियोजना के संभावित लाभ:

  • गीले कचरे का वैज्ञानिक निपटान
  • लैंडफिल पर दबाव में कमी
  • शहरी स्वच्छता में सुधार
  • नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन
  • जैविक खाद का निर्माण
  • मीथेन उत्सर्जन में कमी

सीनियरिटी विवाद सुलझाने के लिए नियमों में संशोधन

मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सर्विसेज (जनरल एंड कॉमन कंडीशंस ऑफ सर्विस) रूल्स, 1994 के नियम-8 में संशोधन को भी मंजूरी दी।

अब यदि दो उम्मीदवारों की मेरिट और जन्म तिथि समान होती है, तो उनकी अंतर-सीनियरिटी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों या ग्रेडिंग के आधार पर तय की जाएगी।

निवेश बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति में बदलाव

कैबिनेट ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 और पंजाब उद्योग क्रांति पहल के तहत विभिन्न सेक्टोरल नीतियों में संशोधनों को भी मंजूरी दी।

मुख्य बदलावों में शामिल हैं:

  • वित्तीय प्रोत्साहनों का दायरा मौजूदा औद्योगिक इकाइयों तक बढ़ाना
  • औद्योगिक क्लस्टरों को बढ़ावा देना
  • अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को प्रोत्साहन
  • पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को समर्थन

इसके अलावा, न्यूनतम गोल्ड लेवल ZED सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली 50 पात्र इकाइयों को Rs 10 लाख के एकमुश्त प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा।

सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से राज्य में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

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