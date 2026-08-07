पंजाब कैबिनेट ने शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई प्रस्ताव मंजूर किए

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। नए कानूनों से फीस विनियमन, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सीधा अनुबंध, और डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना का रास्ता साफ हुआ है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, प्रशासन, रोजगार, ग्रामीण विकास और पर्यावरण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की फीस विनियमन से जुड़े संशोधन विधेयक, आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने के लिए नया विधेयक, तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना और कई प्रशासनिक सुधारों को स्वीकृति दी।

निजी स्कूल फीस और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े अहम फैसले कैबिनेट ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' को मंजूरी दी। सरकार के अनुसार, कुछ निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस में मनमाने ढंग से बढ़ोतरी किए जाने की शिकायतों के बाद यह संशोधन लाया गया है। इसका उद्देश्य मौजूदा कानून और नियमों में बदलाव कर फीस वृद्धि को विनियमित करना है।

इसके अलावा, 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026' को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाने का प्रावधान किया गया है। जोखिम वाली श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह अवधि तीन वर्ष होगी। कर्मचारियों का पारिश्रमिक वित्त विभाग तय करेगा और यह न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। यह कानून लागू होने के बाद 2016 का संबंधित कर्मचारी कल्याण अधिनियम निरस्त हो जाएगा।

राज्य के 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 451 सफाई सेवकों की सेवाएं भी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई हैं।

डिजिटल यूनिवर्सिटी, नया ब्लॉक और अन्य प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी मंत्रिमंडल ने 'पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज पॉलिसी-2026' के तहत तीन निजी डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना को मंजूरी दी है। इनमें होशियारपुर के बोहण में क्लाउड यूनिवर्सिटी, पटियाला के फतेहपुर में एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी और नंदपुर केशो में फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी शामिल हैं।

कैबिनेट ने अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु ब्लॉक से 64 ग्राम पंचायतों को अलग कर नया तरसिक्का ब्लॉक बनाने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 19 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने का फैसला किया गया।

बैठक में 'पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज विधेयक-2026' को भी मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य वृक्ष संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करना है। साथ ही 'पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2026' में संशोधन को स्वीकृति दी गई, जिससे जीएसटी अनुपालन को सरल बनाने और कारोबारियों को कुछ प्रक्रियात्मक राहत देने का रास्ता साफ होगा।