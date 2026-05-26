‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत पंजाब में हाई-रिस्क डिलीवरी और नवजात देखभाल को बढ़ावा

पंजाब सरकार ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 7,300 से अधिक मातृत्व और नवजात मामलों में कैशलेस इलाज दिया गया, जिनमें 5,300 हाई-रिस्क सिजेरियन डिलीवरी शामिल हैं।

पंजाब सरकार ने सोमवार को कहा कि ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ राज्य में हाई-रिस्क गर्भावस्था और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार के अनुसार योजना के तहत जटिल प्रसव और गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 25 मई तक योजना के तहत मातृत्व और नवजात देखभाल के 7,300 से अधिक मामलों में इलाज दिया गया, जिन पर लगभग Rs 7.04 करोड़ खर्च हुए।

इनमें 5,300 से अधिक हाई-रिस्क सिजेरियन डिलीवरी के मामले शामिल रहे, जिन पर Rs 6.37 करोड़ खर्च किए गए।

हाई-रिस्क गर्भावस्था पर फोकस सरकार ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) आधारित अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि देश में लगभग हर दो में से एक गर्भावस्था हाई-रिस्क श्रेणी में आती है।

बयान में कहा गया कि गरीबी, कम शिक्षा, दो गर्भधारण के बीच कम अंतराल, पूर्व प्रसव जटिलताएं और पहले हुए सिजेरियन ऑपरेशन जैसी स्थितियां मां और नवजात दोनों के लिए जोखिम बढ़ाती हैं।

“सेहत-कार्ड उन महिलाओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण सहारा बनकर उभरा है, जिन्हें प्रसव के दौरान लंबे समय तक प्रसव पीड़ा, स्वास्थ्य समस्याएँ, भ्रूण की अस्वस्थ स्थिति या पूर्व सिजेरियन डिलीवरी की समस्याओं के कारण ऑपरेशन संबंधी चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है।”

लाभार्थियों ने साझा किए अनुभव सरकार ने योजना से लाभान्वित परिवारों के अनुभव भी साझा किए।

पटियाला की 28 वर्षीय दीपिका, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान एनीमिया सहित कई जटिलताओं का सामना करना पड़ा, ने योजना के तहत सिजेरियन डिलीवरी करवाई।

उनके पति मनोज ने कहा कि पूरा इलाज कैशलेस सुविधा के कारण बिना आर्थिक बोझ के पूरा हुआ।

इसी तरह दीक्षा सोनकर ने अपने तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान पीआईएमएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज प्राप्त किया।

उनके पति विकास सोनकर ने कहा, “हमारी पहले से दो बेटियाँ हैं और हम चिंतित थे कि तीसरी डिलीवरी में कोई जटिलता न हो।”

उन्होंने कहा, “जब भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो हम जैसे परिवारों के लिए यह एक चिंता का विषय होता है।”

“लेकिन, सेहत कार्ड के कारण इस बार पूरा इलाज बिना किसी चिंता के हो गया,” उन्होंने कहा।

नवजात शिशु देखभाल पर विशेष जोर सरकार ने कहा कि योजना के तहत गंभीर रूप से बीमार और समयपूर्व जन्मे नवजातों के लिए भी विशेष चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2,094 नवजातों का विभिन्न पैकेजों के तहत इलाज किया गया।

बेसिक नियोनेटल केयर के तहत 881 नवजातों का इलाज किया गया, जबकि 777 नवजातों को स्पेशल नियोनेटल केयर पैकेज का लाभ मिला।

इंटेंसिव नियोनेटल केयर पैकेज के तहत 207 नवजातों को CPAP सपोर्ट, वेंटिलेशन और संक्रमण संबंधी उपचार उपलब्ध कराया गया।

सरकार ने कहा कि 116 गंभीर रूप से संवेदनशील नवजातों को एडवांस्ड नियोनेटल केयर और 64 नवजातों को क्रिटिकल नियोनेटल केयर सहायता दी गई।