पहली से 12वीं तक एआई को मुख्य विषय बनाने वाला पहला राज्य बना पंजाब, 'सरबत.एआई' परियोजना शुरू

पंजाब सरकार ने पहली से 12वीं कक्षा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को मुख्य विषय बनाने की घोषणा की है।

पंजाब सरकार ने पहली से 12वीं कक्षा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। राज्य सरकार का दावा है कि ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) 'सरबत.एआई' परियोजना के तहत चरणबद्ध तरीके से इस पाठ्यक्रम को लागू करेगा। सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीक आधारित शिक्षा और कौशल से जोड़ना है।

पहले चरण में आठवीं से 12वीं तक लागू होगा पाठ्यक्रम चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस परियोजना की शुरुआत की। कार्यक्रम में शिक्षा विशेषज्ञ, तकनीकी साझेदार और स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब अब हरित क्रांति का नेतृत्व करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता, उद्यमिता और भविष्य के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल विकसित करना है।

सरकार के अनुसार, एआई पाठ्यक्रम तैयार करने के दौरान सिंगापुर, फिनलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया गया है। पाठ्यक्रम को यूनेस्को के एथिकल एआई फ्रेमवर्क के अनुरूप तैयार किया गया है ताकि विद्यार्थी एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को समझ सकें।

पहले चरण में कक्षा आठवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एआई को अनिवार्य कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। विद्यार्थियों को लाइव ऑनलाइन कक्षाओं, रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, सतत मूल्यांकन और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में पहली से सातवीं कक्षा तक भी एआई शिक्षा शुरू की जाएगी।

25,172 स्कूलों और 31.5 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ सरकार के अनुसार, 'सरबत.एआई' परियोजना से राज्य के 25,172 स्कूलों और लगभग 31.5 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। पहले चरण में 12,424 कंप्यूटर साइंस शिक्षक कार्यक्रम का संचालन करेंगे, जबकि आगे चलकर सभी विषयों के दो लाख से अधिक शिक्षकों को भी एआई आधारित शिक्षण और मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह कार्यक्रम पीएसईबी के पहले संचालित एआई पायलट कार्यक्रम के अनुभव पर आधारित है, जिसे एफए-एआई के सहयोग से आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि तकनीकी क्रियान्वयन नीव एआई द्वारा किया जाएगा और इसमें गूगल, इंटेल, कैनवा तथा एफए-एआई सहयोग करेंगे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब ने एआई शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मानदंड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल एआई का उपयोग करना सिखाना नहीं, बल्कि उसके माध्यम से नवाचार करना और भविष्य की तकनीक आधारित दुनिया में नेतृत्व करने के लिए तैयार करना है।