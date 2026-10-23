पंजाब विधानसभा पहुंचे विद्यार्थी, सीएम मान ने बड़े सपने देखने को किया प्रेरित

फरीदकोट के विद्यार्थी पंजाब विधानसभा पहुंचे, कानून बनाने, बजट पारित करने और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही समझी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें बड़े सपने देखने, लक्ष्य तय करने और ईमानदारी से मेहनत करने प्रेरित किया।

पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अपने द्वार खोले। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विद्यार्थियों से बातचीत कर उन्हें बड़े सपने देखने और ईमानदारी तथा मेहनत के साथ अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर मिला कि कानून कैसे बनाए जाते हैं, राज्य का बजट कैसे पारित होता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही कैसे तय होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पंजाब की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके मुताबिक, युवाओं को अवसर, प्रेरणा और प्रगतिशील माहौल उपलब्ध कराना राज्य का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अस्थायी मुश्किलों को अपने इरादों पर हावी न होने दें और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें।

लोकतंत्र की कार्यप्रणाली समझाई विधानसभा की भूमिका के बारे में बताते हुए मान ने कहा कि यहां विधेयक पेश किए जाते हैं, उन पर चर्चा होती है और उन्हें कानून के रूप में पारित किया जाता है। राज्य का बजट भी इसी संस्था में मंजूर होता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र कैसे काम करता है और जनप्रतिनिधि जनता के प्रति किस तरह जवाबदेह होते हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने शुरुआती जीवन के अनुभव साझा करते हुए सिविल सेवाओं में जाने और वकील तथा डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को अभी से तैयारी शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के परिणाम या शुरुआती असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए।

मान ने बताया कि वह स्वयं अपना पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा। उन्होंने कहा कि बाधाएं सफर का अंत नहीं होतीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उनके अनुसार, सफलता का आधार व्यक्ति की पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प होना चाहिए।

योग्यता और स्वास्थ्य सुरक्षा सरकारी नौकरियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में भर्ती योग्यता के आधार पर की जा रही है, न कि सिफारिश या रसूख के दम पर। उन्होंने कहा कि हर युवा को अपनी क्षमता और मेहनत के आधार पर राज्य की सेवा करने का समान अवसर मिलना चाहिए।

मान ने विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी परिवार को इलाज से समझौता न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से स्पष्ट लक्ष्य तय करने और अनुशासन, समर्पण तथा ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को बिना डर के सपने देखने चाहिए, बहाने बनाए बिना मेहनत करनी चाहिए और अपने मूल्यों से समझौता किए बिना सफलता हासिल करनी चाहिए।