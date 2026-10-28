पंजाब विधानसभा ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने की अपील की

पंजाब विधानसभा ने केंद्र से करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा खोलने और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुनिश्चित करने की अपील की। मान ने धार्मिक आस्था को राजनीति से ऊपर रखने पर जोर दिया। प्रस्ताव में पाकिस्तान से बातचीत, प्रक्रिया सरल करने और बुजुर्गों सहित श्रद्धालुओं के लिए पहुंच की मांग है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को केंद्र सरकार से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा खोलने और श्रद्धालुओं के लिए नियमित तथा निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की अपील की। चंडीगढ़ में विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था के मामलों को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। पंजाब विधानसभा ने भी कॉरिडोर फिर से खोलने के लिए केंद्र से कदम उठाने की अपील वाला प्रस्ताव पारित किया।

श्रद्धालुओं के लिए निर्बाध पहुंच मुख्यमंत्री मान ने कहा कि लोगों की आध्यात्मिक इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और धार्मिक भावना को संकीर्ण राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर खुलने से सिख संगत पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर में बिना रुकावट माथा टेक सकेगी।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा पेश प्रस्ताव में श्री गुरु नानक देव जी के ‘सरबत दा भला’ यानी सबके कल्याण के संदेश का उल्लेख किया गया। प्रस्ताव के अनुसार, यह कॉरिडोर केवल भारत और पाकिस्तान के बीच एक कूटनीतिक रास्ता नहीं, बल्कि लाखों सिख श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय जुड़ाव का विषय है।

विधानसभा ने केंद्र सरकार से कॉरिडोर दोबारा खोलने और इसे लगातार चालू रखने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की। प्रस्ताव में तीर्थयात्रा की प्रक्रिया सरल बनाने और पाकिस्तान सरकार से बातचीत करने की मांग भी की गई, ताकि श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा दरबार साहिब तक सुरक्षित और सुगम पहुंच मिल सके।

प्रस्ताव में कहा गया कि कॉरिडोर से आवाजाही पर लगी पाबंदियां और रुकावटें दुनिया भर में सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन से वंचित करती हैं। इसमें विशेष रूप से बुजुर्ग और अस्वस्थ लोगों के लिए प्रक्रिया आसान बनाने की अपील की गई, ताकि अधिक से अधिक लोग पवित्र स्थल जा सकें।

आस्था को राजनीति से ऊपर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में संकीर्ण राजनीतिक सोच के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि कॉरिडोर फिर से खोला जाना चाहिए, ताकि श्रद्धालु अपनी आध्यात्मिक इच्छाएं बिना किसी बाधा के पूरी कर सकें।

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि श्री करतारपुर साहिब ‘किरत करो, नाम जपो ते वंड छको’ के सिद्धांतों का प्रतीक है। उन्होंने कॉरिडोर को ऐसा पुल बताया, जो सिख संगत को उस धरती से जोड़ता है जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया था।

विधानसभा के प्रस्ताव में कॉरिडोर को दोबारा खोलने के साथ नियमित पहुंच बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। इसमें केंद्र से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने और ऐसी प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने की अपील की गई है, जो श्रद्धालुओं की यात्रा में परेशानी पैदा कर सकती हैं।

प्रस्ताव के अनुसार, गुरुद्वारा दरबार साहिब तक पहुंच भारत और विदेशों में बसे सिख समुदायों के लिए धार्मिक महत्व रखती है। विधानसभा ने आग्रह किया कि केंद्र ऐसे कदम उठाए, जिससे बुजुर्गों सहित श्रद्धालु सुरक्षित ढंग से और अनावश्यक रुकावटों के बिना दर्शन कर सकें।