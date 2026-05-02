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पंजाब विधानसभा ने 13 साल बाद न्यूनतम मजदूरी में 15% बढ़ोतरी को मंजूरी दी

May 02, 2026 02:28 pm ISTUjala Chowdhry लाइव हिन्दुस्तान
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मजदूर दिवस पर पारित प्रस्ताव से सरकारी और निजी क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा लाभ

पंजाब विधानसभा ने 13 साल बाद न्यूनतम मजदूरी में 15% बढ़ोतरी को मंजूरी दी

पंजाब विधानसभा ने मजदूर दिवस के अवसर पर न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह संशोधन 2012 के बाद पहली बार बेस रेट में किया गया है और इसका लाभ सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी की मूल दर आखिरी बार 2012 में संशोधित की गई थी, जबकि इस अवधि में महंगाई भत्ता (डीए) में समय-समय पर वृद्धि होती रही। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य लंबे समय से लंबित मजदूरी संशोधन को लागू करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “न्यूनतम मजदूरी की बेस दर 2012 में तय की गई थी और उसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मजदूर दिवस के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र में इसे संशोधित किया गया है।”

मुख्यमंत्री ने श्रमिक परिवारों के सामाजिक-आर्थिक सुधार में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के परिणामों में सुधार दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि हाल के इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (जेईई) में 359 छात्रों ने सफलता हासिल की, जिनमें श्रमिक परिवारों के छात्र भी शामिल हैं।

विधानसभा ने इसी सत्र में जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 को भी पारित किया, जिसमें ‘बेअदबी’ से जुड़े मामलों में सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य ऐसे मामलों पर रोक लगाना है।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने 6 मई से 9 मई तक “शुक्राना यात्रा” निकालने की घोषणा की। इस दौरान वे राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा करेंगे।

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