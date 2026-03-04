पंजाब राजस्व वृद्धि में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल, अपना कर राजस्व 57919 करोड़ रुपये तक पहुंचा चीमा

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आप सरकार के तहत पंजाब राजस्व वृद्धि में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि अपना कर राजस्व 2021 22 के 37327 करोड़ से बढ़कर 2024 25 में 57919 करोड़ हो गया।

पंजाब के वित्त आबकारी और कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 3 मार्च 2026 को चंडीगढ़ में कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में पंजाब राजस्व वृद्धि के मामले में देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल हुआ है। उन्होंने अपने कर राजस्व आबकारी जीएसटी और स्टांप ड्यूटी से जुड़े आंकड़े साझा करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हुई है और इसके पीछे प्रशासनिक सुधार तथा कर अनुपालन बढ़ाने के कदम हैं।

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीमा ने कहा कि राज्य का अपना कर राजस्व 2021 22 में 37327 करोड़ रुपये था जो 2024 25 में बढ़कर 57919 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने कहा कि यह जीएसडीपी के अनुपात में 6.39 प्रतिशत से बढ़कर 7.15 प्रतिशत तक पहुंचा है।

आबकारी प्राप्तियों पर मंत्री ने कहा कि चार वर्षों से कम अवधि में आबकारी राजस्व में 86.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि अकाली दल भाजपा सरकार के पांच वर्षों में कुल आबकारी प्राप्ति 20545 करोड़ रुपये रही जबकि कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में 27395 करोड़ रुपये संग्रह हुआ। चीमा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने जनवरी 2026 तक 37975 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व प्राप्त किया है जिससे वार्षिक औसत पहले की तुलना में अधिक है।

उन्होंने कहा कि 2021 22 में आबकारी राजस्व 6157 करोड़ रुपये था और 2025 26 में इसके 11500 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। उनके अनुसार जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में आबकारी राजस्व 2021 22 के 1.05 प्रतिशत से बढ़कर 2024 25 में 1.28 प्रतिशत हो गया।

जीएसटी से जुड़े आंकड़ों का उल्लेख करते हुए चीमा ने कहा कि राज्य के जीएसटी संग्रह में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल 2017 22 में कुल 61286 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि मौजूदा सरकार ने जनवरी 2026 तक 83739 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य जीएसटी राजस्व 2021 22 में 15542 करोड़ रुपये था और 2025 26 में इसके 26500 करोड़ रुपये को पार करने का अनुमान है।

स्टांप ड्यूटी के बारे में मंत्री ने कहा कि जनवरी 2026 तक 19515 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि अकाली दल भाजपा सरकार के पांच वर्षों में 12387 करोड़ रुपये और कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में 12469 करोड़ रुपये स्टांप ड्यूटी संग्रह हुआ था।

पूंजीगत व्यय के संदर्भ में चीमा ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान पूंजीगत खर्च बढ़ा है। उनके अनुसार अकाली दल भाजपा सरकार ने 14641 करोड़ रुपये और कांग्रेस सरकार ने 19356 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जबकि मौजूदा सरकार का पूंजीगत व्यय 31630 करोड़ रुपये तक होने की बात कही गई।

कर्ज के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि सरकार को करीब 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला। उन्होंने दावा किया कि नए उधार का बड़ा हिस्सा पिछली देनदारियों और ब्याज भुगतान में जाता है और इसके बावजूद कर्ज जीएसडीपी अनुपात 48.25 प्रतिशत से घटकर 44.47 प्रतिशत हुआ है।

उन्होंने वेतन आयोग के लिए प्रावधान और 2016 से 2021 तक के बकाया 14191 करोड़ रुपये के भुगतान प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य ने भारतीय रिजर्व बैंक में रखे गए कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड और गारंटी रिडेम्पशन फंड में निवेश बढ़ाया है।

केंद्र से मिलने वाली सहायता पर चीमा ने कहा कि 2017 22 के दौरान राज्य को राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी मुआवजे के रूप में कुल 72340 करोड़ रुपये मिले थे जबकि जनवरी 2026 तक यह कुल 27832 करोड़ रुपये रहा और अब ये अनुदान बंद हो चुके हैं।

विपक्षी दलों ने राज्य की वित्तीय स्थिति और कर्ज को लेकर सवाल उठाए हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने हाल में दावा किया है कि राज्य का कर्ज 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है और उन्होंने सरकार से भविष्य की योजनाओं के लिए वित्तीय स्रोत स्पष्ट करने को कहा है।