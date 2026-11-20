पंजाब सरकार ने करीब दस लाख लाभार्थियों को राशन कार्ड योजना में शामिल करने का दावा किया है। आवेदन और घर-घर जांच के बाद परिवारों को मुफ्त गेहूं और राशन किट मिलेगी। चुनाव से पहले घोषित पहल का वास्तविक असर कार्ड मिलने और राशन के नियमित वितरण पर निर्भर करेगा।

पंजाब सरकार ने करीब 10 लाख नए लाभार्थियों को राशन कार्ड योजना से जोड़ने का दावा किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत बताते हुए कहा कि राशन कार्ड बनवाने के लिए न किसी नेता की सिफारिश चाहिए और न पैसे देने होंगे। सरकार ने इस पहल को ‘नो कैश, नो फरमाइश’ नाम दिया है। यह कदम 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है।

ऑनलाइन आवेदनों की जांच सरकार के अनुसार, जुलाई और अगस्त 2026 में राशन कार्ड के लिए 19,25,942 ऑनलाइन आवेदन मिले थे। इनकी जांच के लिए करीब 20 हजार अधिकारियों को लगाया गया। अधिकारियों ने घर-घर जाकर जानकारी जुटाई। प्रक्रिया में जियो-टैग तस्वीरें, समय का डिजिटल रिकॉर्ड और बिजली की खपत समेत सरकारी रिकॉर्ड से मिलान किया गया।

विशेष अभियान के तहत 1.79 लाख परिवारों के 5.01 लाख लाभार्थियों का चयन हुआ। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 1.44 लाख परिवारों के करीब 3.9 लाख असंगठित श्रमिक भी योजना में शामिल किए गए। जिन आवेदनों में छोटी गलतियां थीं, उनकी दोबारा जांच की गई। इससे एक लाख से अधिक लोगों को और लाभ मिला। इस तरह कुल चयनित लाभार्थियों की संख्या करीब 10 लाख हो गई है।

सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों, दलित परिवारों, विधवा महिलाओं, कच्चे मकानों में रहने वालों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता देने की बात कही है। उसका कहना है कि चयन परिवार की पात्रता के आधार पर किया गया है।

गेहूं के साथ राशन किट चयनित लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर महीने प्रति सदस्य पांच किलो मुफ्त गेहूं मिलेगा। इसके अलावा पंजाब सरकार की ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त राशन किट दी जाएगी। इसमें दो किलो चना दाल, दो किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और एक लीटर सरसों का तेल शामिल होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड लाभार्थियों के घर तक पहुंचाए जाएंगे, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। बिजली मीटर नंबर, पते या अन्य जानकारी में गलती वाले आवेदनों की दोबारा जांच का रास्ता भी खुला रहेगा। चयनित परिवारों को मोबाइल संदेश और सरकारी पत्र से सूचना दी जाएगी। आवेदक अपने आवेदन नंबर से स्थिति देख सकेंगे।

मुफ्त गेहूं लेने के लिए परिवार के सदस्यों को राशन डिपो पर ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में राशन कार्ड के लिए सिफारिश और पैसे की शिकायतों पर सवाल उठाए हैं। मौजूदा सरकार का कहना है कि डिजिटल जांच से पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।