चमोली हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के निर्देश, प्रभावित परिवारों को मिलेगी हरसंभव मदद: धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक जताया। अधिकारियों को हादसे के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच करने और राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए जांच के निर्देश दिए।

चमोली जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने और आवश्यक राहत व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित करने को भी कहा है।

मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन के सामने दुर्घटना की जांच और प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की दो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच में किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, जिला प्रशासन को राहत और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं तत्परता से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

दुर्घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि हादसे से जुड़े सभी पहलुओं को गंभीरता से देखा जाए। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे, इसका पता लगाने के लिए जांच की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जांच को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल जरूरी है। इससे हादसे से जुड़ी परिस्थितियों को समझने और उसके कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से जारी जानकारी में दुर्घटना के समय, हेलीकॉप्टर के संचालक, उड़ान के मार्ग या हादसे से ठीक पहले की परिस्थितियों का विवरण नहीं दिया गया है। दुर्घटना में कितने लोगों की जान गई और उनकी पहचान क्या है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

इसके अलावा जांच किस एजेंसी या टीम को सौंपी गई है और इसकी रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में दुर्घटना के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच करने के निर्देश दिए हैं। हादसे के कारणों का आधिकारिक रूप से पता चलने के बाद ही दुर्घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता देने के निर्देश दुर्घटना में हुई जनहानि के बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों की सहायता करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि परिजनों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाए और राहत से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं तत्परता से सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को सहायता देने में कोई देरी न हो। प्रशासन को उनकी जरूरतों के अनुसार जरूरी व्यवस्थाएं करने को कहा गया है। हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए धामी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनके साथ हरसंभव सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सहायता के स्वरूप या किसी विशेष आर्थिक मुआवजे की घोषणा का उल्लेख नहीं है। राहत के तहत कितनी राशि दी जाएगी या अन्य कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इस बारे में भी कोई विवरण सामने नहीं आया है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन को राहत और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर तत्परता से काम करना होगा। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को दुर्घटना की विस्तृत जांच कर उसके कारणों का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।