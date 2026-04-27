पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत समय से पूर्व जन्मी नवजात को एनआईसीयू में मिला उपचार, हालत में सुधार

बठिंडा में 33 सप्ताह में जन्मी बच्ची को 17 दिन तक विशेष नवजात देखभाल; परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा

पंजाब में राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत नवजात गहन चिकित्सा सेवाओं के उपयोग का एक मामला सामने आया है, जिसमें समय से पूर्व जन्मी एक बच्ची को उपचार के बाद स्थिर स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दी गई।

बठिंडा जिले के रामपुरा फूल स्थित एक निजी अस्पताल में 33 सप्ताह में जन्मी इस बच्ची का वजन 1.926 किलोग्राम था, जो सामान्य पूर्णकालिक जन्म के वजन से कम है। जन्म के समय उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, जिसके चलते तत्काल नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में भर्ती किया गया।

अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सुरिंदर अग्रवाल और उनकी टीम ने उपचार शुरू किया। बच्ची को शुरुआती 10 दिनों तक कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर (सीपीएपी) सहायता दी गई, जिसके बाद चार दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट जारी रखा गया। उपचार के दौरान उसे पीलिया की समस्या भी हुई, जिसके लिए फोटोथेरेपी दी गई। सीमित कंगारू मदर केयर के माध्यम से पोषण और तापमान संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया।

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि एनआईसीयू में सुधार क्रमिक रूप से होता है और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि समय पर उपचार शुरू करना ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण होता है।

करीब 17 दिनों के उपचार के बाद बच्ची की स्थिति स्थिर पाई गई और उसका वजन बढ़कर 2.106 किलोग्राम हो गया। चिकित्सकों के अनुसार, वह अभी भी निगरानी की आवश्यकता वाली स्थिति में है, लेकिन शुरुआती अवस्था की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है।

परिवार को ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिली, जिससे चिकित्सा खर्च सीधे योजना के तहत कवर हुआ। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष निर्धारित सीमा तक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

इसी योजना से संबंधित एक अन्य मामले में होशियारपुर निवासी मनिंदर सिंह ने बताया कि उनकी बेटी, जिसका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, को भी जन्म के बाद नवजात देखभाल की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपचार का पूरा खर्च स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से कवर किया गया। उनके अनुसार, परिवार का पंजीकरण उसी दिन पूरा किया गया और अब उन्हें वार्षिक स्वास्थ्य कवर उपलब्ध है।

राज्य सरकार ने पूर्व में भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाती है।