दूसरी तिमाही में पावरग्रिड का मुनाफा 8% बढ़कर 3,866 करोड़ रुपये

पावरग्रिड ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में समेकित कर-पश्चात लाभ 8 प्रतिशत बढ़ाकर 3,866 करोड़ रुपये दर्ज किया। कुल आय 3 प्रतिशत बढ़कर 12,055 करोड़ रुपये रही।

कंपनी ने 16,864 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय किया, छह पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली जीती और 99.81 प्रतिशत उपलब्धता दर्ज की।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में 3,866 करोड़ रुपये का समेकित कर पश्चात लाभ दर्ज किया। कंपनी के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 8 प्रतिशत बढ़ा। इस दौरान समेकित कुल आय 3 प्रतिशत बढ़कर 12,055 करोड़ रुपये रही।

बिजली मंत्रालय के अधीन महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने दूसरी तिमाही और वित्त वर्ष की पहली छमाही के नतीजे घोषित किए। अकेले कंपनी के स्तर पर कर पश्चात लाभ 3,819 करोड़ रुपये और कुल आय 11,900 करोड़ रुपये रही। समेकित आंकड़ों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों का प्रदर्शन शामिल है।

निवेश और परिसंपत्तियों का ब्योरा पावरग्रिड ने 30 सितंबर तक समेकित आधार पर 16,864 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया। इस अवधि में 9,300 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया गया। कंपनी के मुताबिक, इस आंकड़े में विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बदलाव (एफईआरवी) शामिल नहीं है, जबकि वित्त पट्टे के रूप में पूंजीकृत परिसंपत्तियां इसमें शामिल हैं।

30 सितंबर 2026 को कंपनी की समेकित सकल स्थिर परिसंपत्तियां 3,29,852 करोड़ रुपये थीं। इसमें सकल पट्टा प्राप्य राशि शामिल है। दूसरी तिमाही के अंत तक पावरग्रिड और उसकी सहायक कंपनियों के पास 1,87,576 सर्किट किलोमीटर लंबी पारेषण लाइनें और 293 सबस्टेशन थे। उनकी कुल परिवर्तन क्षमता 6,49,116 एमवीए रही।

पारेषण व्यवस्था की उपलब्धता कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही तक उसकी औसत पारेषण प्रणाली उपलब्धता 99.81 प्रतिशत रही। यह आंकड़ा औसत उपलब्धता का है। कंपनी ने वित्तीय नतीजों के साथ इन परिचालन आंकड़ों का विवरण भी जारी किया।

तिमाही के दौरान पावरग्रिड टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत छह पारेषण परियोजनाओं के लिए सफल बोलीदाता बनी। इनमें पांच अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) परियोजनाएं और एक अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएनएसटीएस) परियोजना शामिल है। पांच अंतरराज्यीय परियोजनाओं में ±800 केवी बाड़मेर-द्वितीय-दक्षिण कलंब हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) परियोजना है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 3 रुपये का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया है। यह कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 30 प्रतिशत है। लाभांश की घोषणा दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों के साथ की गई।