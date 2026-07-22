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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत, 488 महिलाओं को 2.76 करोड़ रुपये की सहायता

By Dakshita Ojha
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना' के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए 488 लाभार्थियों को Rs 2.76 करोड़ की सहायता राशि हस्तांतरित की। 

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत, 488 महिलाओं को 2.76 करोड़ रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान 488 महिला लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 2 करोड़ 76 लाख 16 हजार 875 रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की गई।

सरकार के अनुसार, दूसरे चरण में 212 नई महिला लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ 55 लाख 40 हजार रुपये दिए गए, जबकि पहले चरण की 276 महिलाओं को दूसरी किस्त के रूप में 1 करोड़ 20 लाख 76 हजार 875 रुपये जारी किए गए। योजना के पहले चरण में 10 फरवरी 2026 को 484 महिलाओं को 3.45 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई थी।

किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य एकल, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के साथ-साथ एसिड अटैक पीड़िताओं, अन्य अपराधों से प्रभावित महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है, जिसमें 75 प्रतिशत तक अनुदान राज्य सरकार देती है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना है। उनके अनुसार, महिलाओं के सशक्त होने से परिवार, समाज और राज्य भी मजबूत होता है।

स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमिता पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ रही है। सरकार 15 हजार से अधिक महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदियों को इन्क्यूबेशन सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। स्थानीय उत्पादों को 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड के जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, प्रदेश की करीब 5 लाख महिलाएं 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। वहीं 2.65 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और 7 हजार से अधिक ग्राम संगठन तथा 500 से अधिक क्लस्टर संगठन महिलाओं के सामूहिक नेतृत्व को मजबूत कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया है। साथ ही समान नागरिक संहिता लागू कर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और समान न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह योजना एकल महिलाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, विपणन और उद्यमिता से जोड़कर महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास कर रही है। लाभार्थी महिलाओं ने भी योजना के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

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