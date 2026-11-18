लखनऊ के 1090 चौराहे पर लगी ‘योगी की पाती’ प्रदर्शनी में लोगों ने 2017 के बाद प्रदेश में हुए बदलावों को देखा और कैनवास पर अपनी राय लिखी। ‘रंग दे बसंती’ मंच पर भजन प्रस्तुत हुए, जिन पर युवा झूमे। आयोजन में क्विज हुई और विजेताओं को सम्मानित किया गया।

Hindu devotees gather to offer prayers to the sun during the Chhath festival on the banks of the Gomti River in Lucknow.

लखनऊ के 1090 चौराहे पर मंगलवार को ‘योगी की पाती’ प्रदर्शनी देखने के लिए लोग पहुंचे। गोमती किनारे आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए बदलावों को प्रदर्शनी के माध्यम से देखा और कैनवास पर अपनी प्रतिक्रियाएं लिखीं। इसी दौरान ‘रंग दे बसंती’ मंच पर भजन कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें युवाओं ने प्रस्तुतियों पर उत्साह से भाग लिया।

आयोजकों की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ‘योगी की पाती’ प्रदर्शनी 50 सप्ताह से अधिक समय पूरा कर चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी पहल के जरिए प्रदेश में हुए बदलावों को दिखाया गया। वहां पहुंचे लोगों को प्रदर्शनी देखने के बाद मंच पर लगाए गए कैनवास पर अपने विचार लिखने का अवसर दिया गया।

लोगों ने लिखे अपने विचार सलोन के विधायक अशोक कुमार ने मंगलवार दोपहर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हुए बदलावों पर अपने विचार रखे। जारी जानकारी के अनुसार, विधायक ने मुख्यमंत्री के संकल्प, संवाद और संवेदना के जरिए प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में आए बदलावों का उल्लेख किया।

प्रदर्शनी देखने पहुंचे लोगों ने भी कैनवास पर अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज कीं। लखनऊ की अमृता साहू ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीवन और विचार उनका मार्गदर्शन करते हैं। अलीगढ़ के चंद्र प्रकाश सिंह ने ‘योगी की पाती’ को संवाद का अच्छा माध्यम बताया। महेश चंद्र बिंद ने कहा कि मुख्यमंत्री की विचारधारा से प्रदेश के लोग प्रभावित हुए हैं। ये टिप्पणियां कार्यक्रम में शामिल लोगों की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं थीं।

मंच पर भजनों की प्रस्तुति ‘रंग दे बसंती’ मंच पर रेडियो जॉकी प्रतीक ने कई भजन प्रस्तुत किए। इनमें ‘गाइये गणपति जगवंदन’, हनुमान चालीसा, ‘श्रीराम-जानकी बैठे हैं मेरे सीने में’, ‘हर हर महादेव शंभू-काशी विश्वनाथ की जय’ और ‘ॐ नमः शिवाय’ शामिल रहे। उन्होंने वृंदावन और गोपाष्टमी से जुड़े गीत भी गाए। प्रस्तुति के दौरान युवा भजनों पर झूमते रहे।

कार्यक्रम में आर्यन ने गिटार, अर्जुन ने कीबोर्ड और विट्ठल ने ड्रम पर संगत की। आयोजकों के मुताबिक, मंच पर अध्यात्म, सूफी संगीत और भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियों का मेल देखने को मिला।

कार्यक्रम के दौरान क्विज भी आयोजित की गई। सही जवाब देने पर विनायक, आयुष पटेल और शिवम माधव को विजेता घोषित किया गया। समापन पर सूचना निदेशक विशाल सिंह ने गायकों, वाद्ययंत्र कलाकारों और क्विज के विजेताओं को सम्मानित किया। जारी जानकारी में क्विज के सवालों, प्रतिभागियों की कुल संख्या या पुरस्कारों का विवरण नहीं दिया गया।