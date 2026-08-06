सितंबर तक पूरे होंगे पीएम आवास योजना के लंबित घर, नगर निकायों को निर्देश

झारखंड सरकार ने नगर निकायों को लाभुकों को समय पर किस्त भुगतान, पीएम आवास योजना में तेजी, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना और एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रों के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक नैंसी सहाय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी नगर निकायों की योजनाओं की समीक्षा की।

झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लंबित आवासों को सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नगर निकायों से कहा गया है कि लाभुकों को आवास निर्माण की किस्तों का भुगतान तेजी से किया जाए, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना और एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने पर जोर दिया है।

ये निर्देश बुधवार को नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक नैंसी सहाय की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में दिए गए। बैठक में राज्य के सभी नगर निगमों और नगर निकायों के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।

पीएम आवास योजना में तय किए गए समयबद्ध लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) घटक की समीक्षा के दौरान निदेशक ने कहा कि वर्तमान में लगभग 14 हजार आवास फाउंडेशन और लिंटल स्तर पर हैं। नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि इन्हें अगले एक महीने में रूफ लेवल तक पहुंचाया जाए तथा जो आवास रूफ लेवल तक पहुंच चुके हैं, उन्हें सितंबर माह तक पूरा किया जाए।

सभी निकायों को लंबित जियो टैगिंग कार्य भी जल्द पूरा करने और साप्ताहिक लक्ष्य तय कर आवास निर्माण की नियमित निगरानी करने को कहा गया।

निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों को पर्याप्त राशि उपलब्ध करा दी गई है। इसलिए लाभुकों की किस्तों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन निकायों ने अब तक भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं की है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

पीएमएवाई 2.0 और किफायती आवास पर भी जोर बैठक में बताया गया कि पीएमएवाई (शहरी) 2.0 के तहत नगर निकायों को राशि भेजी जा रही है। अधिकारियों को भुगतान से संबंधित संचिकाएं और विपत्र समय पर तैयार करने के निर्देश दिए गए।

सरकार ने इस वर्ष एक लाख नए आवास स्वीकृत कराने का लक्ष्य रखा है। अब तक 73 हजार नए लाभुकों का चयन किया गया है, जिनमें से करीब 44 हजार का सत्यापन पूरा हो चुका है। नगर निकायों को शिविर, प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता अभियान चलाकर पात्र परिवारों से नए आवेदन प्राप्त करने को कहा गया।

किफायती आवास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान बैंकों के माध्यम से होम लोन आवेदनों की संख्या बढ़ाने तथा निर्मित एवं निर्माणाधीन आवासों का शत-प्रतिशत आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

एनिमल बर्थ कंट्रोल, पीएम स्वनिधि और श्रमिक योजना की समीक्षा राज्य सरकार ने पहले चरण में दस नगर निगमों में एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रों के निर्माण के लिए 21.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। नगर निकायों को निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया ताकि आवारा कुत्तों के मानवीय नसबंदी और प्रबंधन का कार्य शुरू किया जा सके।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत अगले 15 दिनों में विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को प्रथम किश्त का ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। नगर निकायों से कहा गया कि वे बैंकों के साथ समन्वय कर ऋण वितरण की प्रक्रिया तेज करें।

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के पंजीकृत श्रमिकों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने, व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा शिविर लगाकर अधिक से अधिक श्रमिकों को जॉब कार्ड जारी करने के भी निर्देश दिए गए।