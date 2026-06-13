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भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों की समीक्षा के लिए संसदीय समिति की बैठक, निर्यातकों के लिए ऋण और बीमा सुविधाओं पर चर्चा

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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राज्यसभा सांसद डोला सेन की अगुवाई में संसदीय समिति ने रायपुर में बैठक की, जिसमें भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों से जुड़े मुद्दों, विशेष रूप से कृषि निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाओं पर चर्चा की गई। यह बैठक व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों की समीक्षा के लिए संसदीय समिति की बैठक, निर्यातकों के लिए ऋण और बीमा सुविधाओं पर चर्चा

राज्यसभा सांसद डोला सेन की अध्यक्षता वाली वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने रायपुर में बैठक कर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता, ऋण और बीमा सुविधाओं पर विशेष चर्चा की गई।

यह बैठक समिति के 10 से 12 जून तक आयोजित अध्ययन दौरे का हिस्सा थी, जिसके अंतर्गत अहमदाबाद, रायपुर और भुवनेश्वर में विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

व्यापार और निवेश पर चर्चा

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, समिति ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश, निर्यात-आयात तथा आर्थिक सहयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की।

बैठक का उद्देश्य संबंधित विभागों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों से जानकारी एकत्र कर विषय पर एक तथ्याधारित रिपोर्ट तैयार करना है।

वित्तीय संस्थानों ने रखे सुझाव

बैठक में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

प्रतिनिधियों ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सेवाओं, ऋण सुविधाओं, जोखिम प्रबंधन व्यवस्था और बीमा योजनाओं की जानकारी समिति के समक्ष रखी।

समिति के सदस्यों ने इस बात पर भी चर्चा की कि किसानों, उद्यमियों और निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता तथा बीमा सुविधाओं तक पहुंच को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।

प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर जोर

बैठक के दौरान वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहन देने तथा निर्यातकों के लिए समर्थन तंत्र को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

समिति के सदस्यों ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर भी अपने सुझाव रखे।

बैठक में अमरा राम, बिश्वजीत सिन्हा, रमेश अवस्थी, अतुल गर्ग, धनंजय भीमराव महाडिक, रेणुका चौधरी, रोजी सैलो दामोदरन, लामनेई सिंगसित, दिलीप यादव, सदानंद महालू शेट तानवड़े, अनीता शुभदर्शिनी, शिवपाल सिंह पटेल, आनंद भदौरिया, प्रशांत यादवराव पडोले, संगीता बलवंत, विजया एस. राजशेखर, राजेंद्र कुमार और गिरधारी यादव सहित समिति के कई सदस्य उपस्थित रहे।

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