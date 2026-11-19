भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की इस परियोजना में रनवे के साथ टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 937 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 9,437 वर्ग मीटर किया जाएगा। इसके लिए 8,500 वर्ग मीटर का नया निर्माण प्रस्तावित है।

उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। करीब 375.33 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत रनवे की लंबाई 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,000 मीटर की जाएगी। इससे बड़े विमानों के संचालन का रास्ता साफ होगा। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परियोजना को मंजूरी दी है।

रनवे और टर्मिनल विस्तार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की इस परियोजना में रनवे के साथ टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 937 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 9,437 वर्ग मीटर किया जाएगा। इसके लिए 8,500 वर्ग मीटर का नया निर्माण प्रस्तावित है।

विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन पर जगह दो से बढ़ाकर सात की जाएगी। टैक्सीवे और लिंक टैक्सीवे की संख्या भी एक-एक से बढ़ाकर दो-दो होगी। विस्तार के बाद एयरपोर्ट की सालाना यात्री प्रबंधन क्षमता करीब 10.1 लाख हो जाएगी। इससे कुमाऊं क्षेत्र में यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने में मदद मिलेगी।

परियोजना के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल करीब 321.48 हेक्टेयर होगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर मौजूदा एयरपोर्ट भूमि और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि शामिल है। सरकार के अनुसार, परियोजना के लिए समतल कृषि और खुली भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे किसी परिवार को विस्थापित या पुनर्वासित नहीं करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी का स्वागत करते हुए कहा कि एयरपोर्ट के विस्तार से कुमाऊं में हवाई संपर्क मजबूत होगा। इससे पर्यटन, उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई सुविधाएं आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में भी मददगार होंगी। राज्य सरकार केंद्र और AAI के साथ समन्वय कर परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएगी।

पर्यावरण के लिए प्रावधान परियोजना में रोजाना करीब 136 किलोलीटर गंदा पानी निकलने का अनुमान है। इसके शोधन के लिए 165 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। शोधित पानी का इस्तेमाल फ्लशिंग और बागवानी में किया जाएगा। एयरपोर्ट की रोजाना पानी की जरूरत 154 किलोलीटर और बिजली की अनुमानित मांग 1.6 मेगावाट होगी।

इसके अलावा 72 किलोवाट क्षमता का नया सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। इससे एयरपोर्ट की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 160 किलोवाट से बढ़कर 232 किलोवाट हो जाएगी। मौजूदा डीजी सेटों के अतिरिक्त 1,010 केवीए क्षमता के तीन नए डीजी सेट लगाने का भी प्रस्ताव है। परिसर में मौजूदा 48.19 हेक्टेयर हरित क्षेत्र के अलावा करीब पांच हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

पर्यावरणीय मंजूरी राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति की संस्तुति के बाद दी गई। समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को प्रस्ताव की समीक्षा की। इसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, जन सुनवाई, पर्यावरण प्रबंधन योजना और संभावित प्रभावों पर विचार किया गया। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 मार्च 2026 को जन सुनवाई कराई थी। AAI ने 29 जून 2026 को PARIVESH पोर्टल पर अंतिम रिपोर्ट जमा की थी।

मंजूरी के साथ विमानन सुरक्षा की शर्तें भी रखी गई हैं। निर्माण स्वीकृत एयरपोर्ट लेआउट और संबंधित विमानन प्राधिकरणों की अनुमति के अनुसार होगा। संरचनाओं, लाइटों और क्रेनों की ऊंचाई तय मानकों के अनुरूप रखनी होगी। चालू रनवे, टैक्सीवे और एप्रन पर मलबा या बाहरी वस्तुएं न पहुंचें, इसके लिए भी व्यवस्था करनी होगी।