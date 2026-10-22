‘सनातनी शंखनाद’ में जुटे 8 हजार से अधिक युवा, संस्कृति पर मंथन

ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय में ‘सनातनी शंखनाद 2026’ में आठ हजार से अधिक युवा जुटे। सत्रों में परंपरा, संविधान, आध्यात्मिकता और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा हुई।

लोक नृत्य, शास्त्रीय प्रस्तुतियों और भक्ति संगीत ने विविधता में एकता का संदेश दिया। इसने युवाओं को विरासत संरक्षण में भागीदारी हेतु प्रेरित किया।

ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित युवा महोत्सव ‘सनातनी शंखनाद 2026’ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए आठ हजार से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश के सूचना विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना और विरासत के संरक्षण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना रहा।

‘विविध भारत: उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव’ विषय पर आयोजित महोत्सव में वक्ताओं के विचारों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और संगीत के जरिए भारतीय परंपराओं के विविध रूप सामने आए। कार्यक्रम का केंद्रीय संदेश ‘भाषा अनेक, भाव एक’ रहा। इसके माध्यम से अलग-अलग भाषाओं और पूजा पद्धतियों के बावजूद साझा सांस्कृतिक भाव और एकजुटता को रेखांकित किया गया।

संस्कृति और परंपरा पर संवाद महोत्सव के वैचारिक सत्रों में सनातन परंपरा के तार्किक और वैज्ञानिक आधार, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक ज्ञान तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा हुई।

प्रख्यात संत बालकानंद गिरि जी महाराज, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन, साध्वी डॉ. शिवानी भारती और काजल हिंदुस्तानी ने युवाओं से संवाद किया। वक्ताओं ने सांस्कृतिक पहचान, सनातन परंपराओं की प्रासंगिकता और भारतीय विरासत को संरक्षित रखने में युवा पीढ़ी की भूमिका पर अपने विचार रखे।

चर्चा के दौरान वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, धार्मिक पर्यटन और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया गया। वक्ताओं ने इन विषयों पर अपने विचार साझा किए और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े सवालों पर युवाओं के साथ संवाद किया।

महोत्सव का उद्देश्य केवल परंपराओं से परिचित कराना नहीं, बल्कि युवाओं को उनके संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना भी रहा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुए सांस्कृतिक बदलावों पर आधारित विशेष गीत और दृश्य प्रस्तुति भी पेश की गई। आयोजकों के अनुसार, इस प्रस्तुति को दर्शकों की सराहना मिली।

महोत्सव का समापन केशवम बैंड की संगीत संध्या से हुआ, जिसमें आधुनिक संगीत के साथ भजन और भक्ति संगीत का संगम देखने को मिला। इस प्रस्तुति ने कार्यक्रम के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को समेटा।