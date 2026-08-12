चारधाम यात्रा के 114 दिनों में 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, पिछले साल से 4.68 लाख अधिक
उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ने 114 दिनों में 47 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है, पिछले वर्ष की तुलना में 4.68 लाख अधिक। मानसून की चुनौतियों के बीच सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। देखें, क्या है इस रिकॉर्ड यात्रा का राज?
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस साल नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने के 114 दिनों में 47 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 10 अगस्त तक कुल 47 लाख 02 हजार 703 श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल इसी अवधि में 42 लाख 34 हजार 147 श्रद्धालु पहुंचे थे। इस तरह इस वर्ष अब तक पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 4 लाख 68 हजार 556 अधिक श्रद्धालु चारधाम पहुंचे हैं।
मानसून की चुनौतियों के बीच सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा का संचालन सतर्कता और लगातार निगरानी के साथ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद राज्य आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से आपदा प्रबंधन की स्थिति पर नजर रख रहे हैं।
बद्रीनाथ में 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
चारों धामों में अब तक सबसे ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। 10 अगस्त तक बद्रीनाथ में 16 लाख 12 हजार 112 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में 14 लाख 50 हजार 116, गंगोत्री में 7 लाख 37 हजार 629 और यमुनोत्री में 6 लाख 62 हजार 347 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इसके अलावा हेमकुंट साहिब में अब तक 2 लाख 40 हजार 499 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया है।
चारधाम यात्रा की शुरुआत इस साल 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुई थी। सरकार के अनुसार, चारों धामों और यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर यात्रियों की मदद के लिए सुरक्षा जवानों को भी तैनात किया गया है।
सोमवार को मौसम खराब रहने और प्रशासनिक अलर्ट के बावजूद 15 हजार 376 श्रद्धालु चारधाम पहुंचे। इनमें सबसे अधिक 9,559 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इसके अलावा केदारनाथ में 4,170, गंगोत्री में 1,204 और यमुनोत्री में 443 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
मानसून के बीच सुरक्षा पर सरकार की नजर
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मानसून की सक्रियता को देखते हुए सरकार यात्रा को नियंत्रित तरीके से संचालित कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर यात्रा को रोकने के फैसले भी लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है और जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि भूस्खलन या किसी अन्य आपदा की स्थिति में श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रद्धालुओं को मौसम की स्थिति को देखते हुए ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है।
बद्रीनाथ धाम में भी इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल की तुलना में काफी अधिक रही है। 10 अगस्त तक 110 दिनों में 16 लाख 12 हजार 112 श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच चुके थे। पिछले वर्ष समान 110 दिनों की अवधि में यह संख्या 12 लाख 61 हजार 280 थी। यानी इस बार 3 लाख 50 हजार 192 अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे हैं।
सरकार के अनुसार, मानसून से जुड़ी बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद बेहतर आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा मार्गों पर किए गए इंतजामों के कारण चारधाम यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। अधिकारियों की ओर से मौसम और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी जारी रखी जा रही है, जबकि यात्रियों की सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।