जन-जन तक विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता, 25 हजार से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी: मुख्यमंत्री धामी

सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और जनकल्याण योजनाओं की उपलब्धियां गिनाईं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि चमोली जिले में 42 हजार से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ा गया है, जबकि 25 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

गोपेश्वर स्थित पुलिस मैदान में 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण' सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच की दूरी कम करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगवाना नहीं, बल्कि प्रशासन को स्वयं उनके द्वार तक पहुंचाकर समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के पहले चरण में प्रदेशभर में छह लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की और 60 हजार से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार सेवा, सुशासन और जवाबदेही की भावना के साथ जनता के बीच पहुंच रही है।

धामी ने कहा कि चमोली में 48 हजार से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 196 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है। दीनदयाल होमस्टे योजना के अंतर्गत जिले में 872 नए होमस्टे स्थापित किए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने राज्य में 3.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों, पर्यटन, स्टार्टअप और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का भी उल्लेख किया।

महिला सशक्तिकरण पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि चमोली में 42 हजार से अधिक महिलाओं को एसएचजी से जोड़ा गया है और 25 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने लोगों से सरकार के शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता है।

कांग्रेस विधायक ने की मुख्यमंत्री की सराहना कार्यक्रम के दौरान बदरीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला के बयान ने भी राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया। मंच से संबोधित करते हुए बुटोला ने कहा कि अक्सर विपक्षी विधायकों के साथ भेदभाव किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन उनकी विधानसभा में सबसे अधिक विकास कार्य हुए हैं।

उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद देते हुए कहा कि विकास कार्यों में राजनीतिक भेदभाव नहीं किया गया। सत्ता और विपक्ष के बीच विकास के मुद्दे पर जारी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस विधायक का यह सार्वजनिक बयान चर्चा का विषय बन गया।