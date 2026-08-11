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पंजाब में 12 जिलों के 21,850 से अधिक शिक्षकों को नशा रोकथाम और छात्र मानसिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण

By Dakshita Ojha
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पंजाब सरकार ने 'युद्ध नशेआँ विरुद्ध' अभियान के तहत 12 जिलों में 21,850 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। यह प्रशिक्षण विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं और नशे के संकेतों को पहचानने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से अगस्त 2026 तक चलेगा।

पंजाब में 12 जिलों के 21,850 से अधिक शिक्षकों को नशा रोकथाम और छात्र मानसिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann

पंजाब सरकार ‘युद्ध नशेआँ विरुद्ध’ अभियान के तहत 12 जिलों में 21,850 से अधिक शिक्षकों को विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और नशे के शुरुआती संकेतों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित करेगी। राज्य सरकार ने मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

अगस्त 2026 से चरणबद्ध तरीके से एक दिवसीय जागरूकता-सह-क्षमता विकास सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनका आयोजन 500 से अधिक बैचों में किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, कार्यक्रम की शुरुआत फाजिल्का और तरनतारन से हुई, जहां पिछले सप्ताह 800 से अधिक शिक्षकों ने कार्यशालाओं में हिस्सा लिया।

प्रशिक्षण का अगला चरण फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, मोहाली, रोपड़, कपूरथला, लुधियाना और पटियाला में आयोजित किया जाएगा।

शुरुआती संकेतों की पहचान पर जोर

सरकार के अनुसार, प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, भावनात्मक परेशानी और नशे की ओर बढ़ने के शुरुआती संकेतों की पहचान करने के लिए व्यावहारिक कौशल देना है। इसके साथ ही उन्हें जरूरत पड़ने पर समय रहते विद्यार्थियों को सहायता से जोड़ने के लिए भी तैयार किया जाएगा।

सरकार ने कहा कि शिक्षक अक्सर विद्यार्थियों के व्यवहार, उपस्थिति और भावनात्मक स्थिति में होने वाले बदलावों को सबसे पहले देखते हैं। ऐसे बदलावों को केवल अनुशासनहीनता के रूप में देखने के बजाय उनके पीछे मानसिक स्वास्थ्य या अन्य समस्याओं की संभावना को समझने पर प्रशिक्षण में जोर दिया जाएगा।

यह कार्यक्रम पहले किए गए प्रशिक्षण प्रयासों पर आधारित है। जनवरी में नौ जिलों के सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के प्रिंसिपलों तथा हेडमास्टरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इसमें नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले सीमावर्ती जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया था।

अमृतसर में आयोजित एक पायलट शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2,800 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। सरकार के अनुसार, 75% से अधिक प्रतिभागियों ने स्वस्थ स्कूल वातावरण तैयार करने में योगदान देने के लिए प्रेरित महसूस करने की बात कही थी।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण से शिक्षक तनाव और नशे की संवेदनशीलता के शुरुआती संकेतों को पहचान सकेंगे और विद्यार्थियों के साथ सजा के बजाय संवेदनशीलता से व्यवहार करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा।

500 से अधिक बैचों में होगा प्रशिक्षण

कार्यक्रम को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर लागू कर रही है। राज्य की डेटा इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (DITSU) प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने, कार्यान्वयन में सहयोग देने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भूमिका निभाएगी।

जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के शिक्षक इन प्रशिक्षण सत्रों में शामिल हो सकें। सरकार के अनुसार, इन सत्रों को नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) और नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

विशेषज्ञ प्रशिक्षक नशे के सेवन से जुड़े मानसिक और सामाजिक पहलुओं पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षक विद्यार्थियों के साथ जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित करेंगे। सरकार ने कहा कि कार्यक्रम की पहुंच और प्रभावशीलता का आकलन प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया और एक संरचित निगरानी व्यवस्था के जरिए किया जाएगा।

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