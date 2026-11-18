लखनऊ के 1090 चौराहे पर आयोजित प्रदर्शनी में टीम ने युवाओं से संवाद कर प्रदेश के विकास कार्यों और मुख्यमंत्री के ‘उत्तम प्रदेश’ के विजन की जानकारी दी।

लखनऊ के 1090 चौराहे पर ‘योगी की पाती’ के 50वें संस्करण के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में युवाओं से संवाद करते ‘फ्रेंड्स ऑफ योगी’ के सदस्य।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिखित साप्ताहिक ‘योगी की पाती’ के 50वें संस्करण के अवसर पर लखनऊ के 1090 चौराहे पर आयोजित प्रदर्शनी में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली। यहां ‘फ्रेंड्स ऑफ योगी’ की टीम ने युवाओं से संवाद कर उन्हें प्रदेश में बीते वर्षों में हुए विकास कार्यों और विभिन्न क्षेत्रों में आए बदलावों की जानकारी दी। इस दौरान 200 से अधिक जेन-जी युवाओं ने पंजीकरण कर ‘फ्रेंड्स ऑफ योगी’ के वॉलंटियर के रूप में जुड़ने में रुचि दिखाई।

प्रदर्शनी के दौरान टीम ने युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘उत्तम प्रदेश’ के संकल्प और विजन से भी अवगत कराया। बातचीत के दौरान प्रदेश में हुए विकास कार्यों और अलग-अलग क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर चर्चा की गई। टीम ने युवाओं को इस पहल के उद्देश्य के बारे में बताया और उन्हें इसमें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

‘योगी की पाती’ के 50वें संस्करण का पूरा होना इस आयोजन का प्रमुख अवसर रहा। इस मौके पर आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से साप्ताहिक लेखन के इस पड़ाव को युवाओं के साथ संवाद और सहभागिता से भी जोड़ा गया। प्रदर्शनी में आए युवाओं ने ‘फ्रेंड्स ऑफ योगी’ की पहल में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

युवाओं को प्रदेश के विकास कार्यों की जानकारी दी 1090 चौराहे पर आयोजित प्रदर्शनी में ‘फ्रेंड्स ऑफ योगी’ की टीम ने युवाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि बीते वर्षों में प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विकास से जुड़े कौन-कौन से कार्य हुए हैं और किन क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिले हैं। टीम ने मुख्यमंत्री के ‘उत्तम प्रदेश’ के संकल्प और इसके पीछे के विजन के बारे में भी जानकारी साझा की।

संवाद के दौरान युवाओं को प्रदेश के विकास से जुड़े प्रयासों से परिचित कराया गया। टीम ने उन्हें पहल से जुड़ने और इसमें अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रदर्शनी में युवाओं को जानकारी देने के साथ ही उनके साथ सीधे संवाद पर भी जोर दिया गया।

‘योगी की पाती’ के 50वें संस्करण के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने युवाओं को ‘फ्रेंड्स ऑफ योगी’ की गतिविधियों से जुड़ने का अवसर दिया। प्रदर्शनी में पहुंचे युवाओं ने इस पहल में भागीदारी दिखाई और वॉलंटियर के रूप में पंजीकरण कराया।

200 से अधिक जेन-जी युवा वॉलंटियर बने कार्यक्रम के दौरान 200 से अधिक जेन-जी युवाओं ने पंजीकरण कर ‘फ्रेंड्स ऑफ योगी’ के वॉलंटियर के रूप में जुड़ने का संकल्प लिया। इन युवाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘उत्तम प्रदेश’ के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की बात कही।

युवाओं का पंजीकरण इस प्रदर्शनी का अहम हिस्सा रहा। टीम ने युवाओं को पहल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।