एक जिला, एक केंद्र: कारोबार और स्किल को नया आधार
हर जिले की स्थानीय जरूरतों, कारोबार और युवाओं की क्षमता को एक साथ जोड़ने की दिशा में विकास केंद्रों का मॉडल तैयार किया जा रहा है। इससे स्किल, रोजगार, स्थानीय कारोबार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
लोकल जरूरतों से लोकल विकास तक एक जिला, एक केंद्र का मॉडल युवाओं, कारीगरों और उद्यमियों को ट्रेनिंग, कारोबार और साझा सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में एक कदम है। इसका लक्ष्य जिलों में ही रोजगार और आर्थिक अवसरों को मजबूत करना है।
पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी संपादकीय या पत्रकारिता भागीदारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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