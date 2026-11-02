स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र, मध्यप्रदेश सरकार के कामों की सराहना की

प्रधानमंत्री ने प्रदेश की विरासत, किसान कल्याण, बुनियादी ढांचे और रोजगार के प्रयासों का उल्लेख किया। सीएम यादव ने भी पत्र लिखकर उनके स्नेह और मार्गदर्शन के लिए आभार जताया।

मध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और राज्य सरकार के विकास कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ कृषि, सिंचाई, बुनियादी ढांचे, जनजातीय कल्याण और रोजगार के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने विश्वास जताया कि मध्यप्रदेश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री ने एक नवंबर को राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री और सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने मध्यप्रदेश को भारत के हृदय स्थल के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि यहां प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक चेतना, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों की पहचान है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस प्रदेश की उपलब्धियों को याद करने के साथ विकसित मध्यप्रदेश से विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का अवसर भी है।

मोदी ने राज्य सरकार की ओर से 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि गांवों की खुशहाली और देश की आर्थिक शक्ति का आधार है। पत्र में प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश से अपने पुराने जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संगठन के दिनों में उन्हें प्रदेश के कई क्षेत्रों में जाने और कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों के बीच समय बिताने का अवसर मिला।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके स्नेह, विश्वास और मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मध्यप्रदेश के प्रति विशेष जुड़ाव प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विजन के अनुरूप राज्य सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

मध्यप्रदेश की विरासत और विकास कार्यों का उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में मध्यप्रदेश की विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख किया। उन्होंने मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, महाकौशल, ग्वालियर-चंबल और जनजातीय अंचलों की विशेषताओं को प्रदेश की विशिष्ट पहचान का हिस्सा बताया। उज्जैन, मां नर्मदा, राजा भोज, देवी अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती और टंट्या मामा का उल्लेख करते हुए उन्होंने राज्य की गौरवशाली विरासत को याद किया।

मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक सुविधाओं और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भोपाल और इंदौर मेट्रो के नए कॉरिडोर, राजमार्गों के विस्तार और अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों और पुलों को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, इनसे गांवों को बाजार, स्कूल, अस्पताल और रोजगार के अवसरों से जोड़ने में मदद मिल रही है।

कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक की इस परियोजना से बुंदेलखंड के 10 जिलों में करीब 11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, इससे लगभग 45 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

पत्र में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं के आंकड़े भी साझा किए गए। प्रधानमंत्री के अनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मध्यप्रदेश के एक करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 35 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से 24 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। वहीं, भावांतर भुगतान योजना के तहत सात लाख से अधिक सोयाबीन किसानों को 1,400 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी गई है।

आवास, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रयासों की सराहना प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में 80 लाख से अधिक परिवारों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया है। उन्होंने बुरहानपुर और निवाड़ी जिलों में हुए कार्यों के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान का भी उल्लेख किया। पत्र में पीएम आवास योजना और पीएम जनमन के माध्यम से 50 लाख से अधिक घरों के निर्माण का जिक्र किया गया। मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में साढ़े चार करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज से जोड़ा गया है।

जनजातीय समुदायों के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बैगा, भारिया और सहरिया जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों तक सड़क, आवास, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के प्रयासों की बात कही। उन्होंने इसे अंत्योदय की भावना से जुड़ा प्रयास बताया।

रोजगार और निवेश के संबंध में मोदी ने धार जिले में बन रहे पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसमें 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है, जिससे रोजगार के हजारों अवसर बनने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलने की बात भी कही।

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के तहत उन्होंने कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधीसागर अभयारण्य में चीतों को फिर से बसाने के प्रयासों का उल्लेख किया। इसके अलावा सांची स्तूप, भीमबेटका के शैलचित्र, खजुराहो और ओरछा के मंदिर, ग्वालियर का किला और मांडू की स्थापत्य कला को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण उदाहरण बताया।