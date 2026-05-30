हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मुख्यमंत्री धामी बोले- लोकतंत्र की सशक्त आवाज है पत्रकारिता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारिता को लोकतंत्र की मजबूत आवाज बताते हुए मीडिया की भूमिका की सराहना की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पत्रकारों, संपादकों और मीडिया से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने, जनजागरूकता फैलाने और समाज की भावनाओं को अभिव्यक्ति देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जारी अपने संदेश में कहा कि हिंदी पत्रकारिता का देश में गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज और शासन के बीच संवाद स्थापित करने का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि यह जनता की समस्याओं, मुद्दों और अपेक्षाओं को सामने लाने का कार्य करती है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता समाज को जागरूक करने के साथ-साथ जवाबदेही और पारदर्शिता को भी मजबूत करती है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भी हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम इतिहास रहा है और प्रदेश ने जनसरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता की मजबूत परंपरा देखी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पत्रकारों के हितों के प्रति संवेदनशील है तथा पत्रकारिता से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।