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वनाग्नि पर एक घंटे में पहुंचे अधिकारी, 1000 फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होंगे: धामी

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

वनाग्नि पर एक घंटे में पहुंचे अधिकारी, 1000 फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होंगे: धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वनाग्नि की सूचना मिलने के एक घंटे के भीतर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने वनाग्नि रोकथाम के लिए शीतलखेत मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने पर जोर दिया। फायर लाइन के आसपास छोटी तलैया बनाने, ठोस एक्शन प्लान तैयार करने और आग बुझाने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त उपकरण देने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट गार्ड के एक हजार पदों पर नई नियुक्तियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम समितियों और वन पंचायतों को वनाग्नि रोकथाम के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही प्रत्येक वन डिवीजन में पशु चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मोबाइल अलर्ट प्रणाली विकसित करने पर बल दिया।

पेयजल और बिजली आपूर्ति पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पेयजल टैंकरों की व्यवस्था बनाए रखने और क्षतिग्रस्त लाइनों को शीघ्र ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर भी पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने को कहा।

धामी ने अधिकारियों को राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करने को कहा।

मानसून और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी

मुख्यमंत्री ने मानसून सीजन को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी सचिवों को जिलों का स्थलीय निरीक्षण करने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने और साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और गर्भवती महिलाओं का पूरा डाटा सुरक्षित रखने पर जोर दिया।

चारधाम यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट में स्वास्थ्य की दृष्टि से अनफिट पाए गए श्रद्धालुओं को यात्रा न करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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