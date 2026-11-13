ओडिशा के स्वच्छता प्रयासों में घरों की भागीदारी पर जोर

पुरी, असिका और भुवनेश्वर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में सम्मान मिला। पुरी में रथयात्रा के दौरान सफाईकर्मियों ने भारी मात्रा में कचरा हटाया, जबकि वेल्थ सेंटर गीले-सूखे कचरे का प्रसंस्करण करते हैं।

राज्य घरों से कचरा अलग देने, भोजन की बर्बादी घटाने और खाद बनाने की अपील कर रहा है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में ओडिशा के तीन शहरी निकायों को सम्मान मिला है। पुरी नगर निगम ने स्वच्छ तटीय शहर श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया। असिका नगरपालिका 20,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों में दूसरे स्थान पर रही, जबकि भुवनेश्वर नगर निगम को राज्य का पहला स्वच्छ शहर सम्मान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में ये सम्मान प्रदान किए।

इन उपलब्धियों के साथ राज्य ने घरों में कचरे को अलग रखने और उसके उचित निस्तारण की जरूरत पर जोर दिया है। जिम्मेदारी हर घर से शुरू होती है।

तीन शहरों की अलग चुनौतियां इस वर्ष रथयात्रा के दौरान पुरी में भारी बारिश के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। करीब 1,600 सफाई कर्मचारियों ने चौबीसों घंटे पालियों में काम किया। नगर निगम ने 153 वाहन लगाए, लगभग 2,500 टन कचरा हटाया और प्रमुख आयोजनों के बाद ग्रैंड रोड को साफ किया।

करीब तीन लाख आबादी वाले पुरी में सामान्य दिनों में भी लगभग एक लाख पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। समुद्र तट, मंदिर परिसर और बाजार साफ रखना यहां लगातार चुनौती है। असिका ने 20,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों में लगातार दूसरी बार दूसरा स्थान हासिल किया। पिछले सर्वेक्षण में भुवनेश्वर तीन से दस लाख आबादी वाले शहरों में देश में नौवें स्थान पर था। भुवनेश्वर को भी सम्मान मिला। बढ़ती आबादी के बीच यहां सफाई सेवाएं अहम हैं।

कचरे का प्रसंस्करण और सुरक्षा ओडिशा के वेल्थ सेंटरों में रसोई के गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और सूखे कचरे को छांटकर पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है। महिला स्वयं सहायता समूह, ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य और कचरा बीनने वाले इन केंद्रों के संचालन में योगदान देते हैं। इससे स्थानीय आजीविका के अवसर भी बनते हैं। गरिमा पहल सफाईकर्मियों की सुरक्षा और सम्मान पर केंद्रित है।

राज्य सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर सात संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें शहरी निकायों से एकत्र जैविक कचरे को ईंधन में बदला जाएगा। घरों से अलग करके दिया गया रसोई कचरा इस प्रक्रिया के लिए उपयोगी होगा।