ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कांग्रेस पर संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर करने का आरोप लगाया

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कांग्रेस पर न्यायपालिका, जांच एजेंसियों और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता कमजोर करने का आरोप लगाया। आपातकाल, न्यायाधीशों की नियुक्तियों और सरकारों की बर्खास्तगी उदाहरण हैं।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कांग्रेस पर सत्ता में रहते हुए न्यायपालिका, जांच एजेंसियों और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर करने का आरोप लगाया है। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखे एक विचार लेख में उन्होंने कहा कि आज संस्थाओं की स्वतंत्रता की बात करने वाली कांग्रेस को अपने शासनकाल के रिकॉर्ड पर जवाब देना चाहिए।

माझी ने अपने लेख में आपातकाल, न्यायाधीशों की नियुक्ति, विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को बर्खास्त करने और निर्वाचन आयोग से जुड़े विवादों का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने देने के बजाय उन्हें सत्तारूढ़ नेतृत्व के प्रभाव में रखा।

न्यायपालिका और आपातकाल का जिक्र माझी ने अप्रैल 1973 में न्यायमूर्ति एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने का उल्लेख किया। उनके अनुसार, इस नियुक्ति में तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर मामले में असहमति जताने वाले न्यायमूर्ति एचआर खन्ना को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए जाने का भी जिक्र किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित की गईं, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा गया। उन्होंने 1959 में केरल की निर्वाचित सरकार और 1980 में विपक्ष शासित नौ राज्य सरकारों को बर्खास्त किए जाने का हवाला देते हुए कांग्रेस पर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा का भी उल्लेख किया। माझी ने कहा कि मिश्रा बाद में कांग्रेस में शामिल हुए और राज्यसभा पहुंचे।

निर्वाचन आयोग और सीबीआई पर सवाल माझी ने 2013 में कोयला आवंटन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को ‘पिंजरे में बंद तोता’ कहे जाने का उल्लेख किया। उन्होंने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और आयोग की संरचना में कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में हुए बदलावों पर भी सवाल उठाए।

लेख में उन्होंने 2009 में नवीन चावला को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने का जिक्र किया, जबकि तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालस्वामी ने उन्हें हटाने की सिफारिश की थी।

माझी ने 2013 में राहुल गांधी द्वारा दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों से संबंधित अध्यादेश की आलोचना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कांग्रेस से अपने पुराने रिकॉर्ड पर जवाब देने और चुनाव आयुक्तों की सुरक्षा, सीबीआई की स्वायत्तता तथा नियुक्तियों में पारदर्शिता जैसे सुधारों की दिशा में काम करने की मांग की।