रात में जगमगाते बाजार व्यापारियों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक: योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात में भी खुले रहते हैं, जिससे व्यापारियों को कारोबार के विस्तार के नए अवसर मिल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में रात के समय खुले रहने वाले बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यापारियों के बढ़ते विश्वास और महिलाओं की सुरक्षा का प्रतीक हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने वर्ष 2017 से पहले की स्थिति का जिक्र किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, उस समय अपराध और असुरक्षा के कारण सूर्यास्त के साथ ही व्यापारिक गतिविधियां सीमित होने लगती थीं।

रात में भी बढ़ रहे अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात में भी खुले रहते हैं, जिससे व्यापारियों को कारोबार के विस्तार के नए अवसर मिल रहे हैं। उनके मुताबिक, रात में बाजारों की रोशनी केवल व्यापारिक गतिविधियों का संकेत नहीं है, बल्कि यह व्यापारियों के विश्वास को भी दर्शाती है।

उन्होंने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के आत्मविश्वास को समाज की प्रगति का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं अपने कार्यस्थलों पर निर्भय होकर जिम्मेदारियां निभा रही हैं और अपनी प्रतिभा तथा मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक बदलाव का संकेत बताया।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले अपराध और असुरक्षा के कारण देर शाम के बाद व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती थीं। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय राज्य सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दिया। उनके अनुसार, इस नीति से कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिला श्रम बल भागीदारी के आंकड़ों का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2017 में यह भागीदारी लगभग 13 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने इस वृद्धि को महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास, आर्थिक सामर्थ्य और स्वावलंबन की अभिव्यक्ति बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिलने से वे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी कर पा रही हैं। उन्होंने रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं के आत्मविश्वास और बाजारों में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों को प्रदेश में हो रहे बदलाव से जोड़ा।

योगी आदित्यनाथ ने इस बदलाव को सुरक्षा से समृद्धि की ओर बढ़ते नए उत्तर प्रदेश की पहचान बताया। उन्होंने कहा कि रात में सक्रिय बाजार और कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी राज्य में व्यापारिक अवसरों तथा सामाजिक प्रगति को दर्शाती है।